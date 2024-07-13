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Шахтер Донецк
14.07.2024 18:00 - : -
Ризеспор
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 23:34 |
43
0

Шахтер – Ризеспор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

13 июля 2024, 23:34 |
43
0
Шахтер – Ризеспор. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 14-го июля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и турецкий «Ризеспор». Матч пройдет в Предосле (Словения), на поле стадиона «Брдо», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича проведет уже четвертый матч на летних сборах и уже имеет за плечами по одному из возможных результатов. Последний товарищеский матч против сербской «Бачки-Тополы» был неудачным (0:1), однако до этого игры против боснийского «Сараево» (4:1) и хорватского «Хайдук» Сплит (1:1) оказались более успешными. На этом с балканскими соперниками для «горняков» временно покончено и впереди встречи с двумя турецкими коллективами. Первый, из Ризе, в прошлом сезоне финишировал девятым, а сейчас только приступает к подготовке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ризеспор», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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