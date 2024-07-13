Шахтер Донецк

В воскресенье, 14-го июля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и турецкий «Ризеспор». Матч пройдет в Предосле (Словения), на поле стадиона «Брдо», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича проведет уже четвертый матч на летних сборах и уже имеет за плечами по одному из возможных результатов. Последний товарищеский матч против сербской «Бачки-Тополы» был неудачным (0:1), однако до этого игры против боснийского «Сараево» (4:1) и хорватского «Хайдук» Сплит (1:1) оказались более успешными. На этом с балканскими соперниками для «горняков» временно покончено и впереди встречи с двумя турецкими коллективами. Первый, из Ризе, в прошлом сезоне финишировал девятым, а сейчас только приступает к подготовке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ризеспор», за которой можно следить в украинской версии сайта.