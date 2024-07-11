Сборники вернулись. Шахтер уступил Бачке-Тополе на тренировочных сборах

Продолжается летнее межсезонье, однако футбольные клубы уже постепенно сворачивают пляжные полотенца и зонтики и возвращаются к полноценной работе. Для чемпионов Украины, игроков донецкого «Шахтера», в частности, процесс подготовки к новому сезону продолжается уже не первую неделю, и команда Марино Пушича даже успела принять участие сразу в двух контрольных матчах.

«Горняки» одолели боснийский «Сараево» (4:1), после чего сыграли вничью против хорватского «Хайдука» из Сплита (1:1), и уж если они проводят тренировочный процесс в Словении почти на Балканском полуострове, то решили еще и третьего соперника из этого региона зацепить. Сербский клуб «Бачка-Топола», который прошлый сезон национального первенства завершил на третьей строчке, поэтому должен готовиться к квалификации в Лигу Европы УЕФА. Команда Пушича тем временем никуда еще не спешит, поэтому тренер снова использовал этот контрольный матч для тестирования игроков, работающих под его руководством по состоянию на сейчас.

А их в последнее время несколько увеличилось, потому что игроки национальной сборной Украины вернулись в расположение команды после выступлений на чемпионате Европы-2024, а также бразилец Педриньо да Силва снова присоединился к работе с «Шахтером». И если для последнего выделили второй тайм, то большую группу хорошо знакомых нам лиц можно было увидеть уже с первых минут.

И «горняки», наверное, решили, что могут без должной сыгранности начать катать мяч у своих владений и ничего им за это не будет. Соперники же взамен активизировали прессинг, и уже на четвертой минуте Ризнык ошибся с передачей на Бондаренко, того обокрал Вулич, после чего переиграл вратаря. Примечательно, что это был фактически единственный момент сербской команды где-то на следующие 70 минут игрового времени этой встречи.

Другой фактор – жара, которая заставила арбитров четыре раза останавливать игру на водопой, иначе такую нагрузку было выдержать просто невозможно. Вот и играли команды фактически от одной возможности отдохнуть до другой, а тренеры «Бачки-Тополы» своих вообще не жалели, начав делать замены лишь в конце матча.

Между тем стартовый состав «Шахтера» ничем особенным не удивил, кроме ударов Азару и Конопли с левого фланга штрафной, когда с последним справился вратарь. А после перерыва появилась следующая группа футболистов, которая оказалась более охочей атаковать, но и ошибалась в защите гораздо больше. Вот и пришлось спасать свою команду молодому Твардовскому гораздо чаще, чем Ризныку до этого.

Только время в конце матча дончане стабильно проводили у чужих ворот, но своего так и не достигли. Возможно, в следующем матче против турецкого «Ризеспора» 14 июля наверстают.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Бачка-Топола» – 0:1

Гол: Вулич, 4

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Марлон, Бондаренко – Кевин, Судаков, Зубков – Траоре.

«Шахтер» (2 тайм): Твардовский – Педриньо Азеведо, Лацабидзе, Фарина, Винисиус – Степаненко, Назарина – Невертон, Глущенко, Педриньо да Силва – Эгиналду.

«Бачка-Топола»: Илич – Петрович, Крстич, Влалукин, Цапан – Милосавлевич, Джаковац, Радин, Вулич – Чиркович, Лазетич.

Стадион: «Брдо» (Предосле, Словения).

ШАХТЕР – БАЧКА-ТОПОЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C