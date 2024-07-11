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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
11.07.2024 18:30 – FT 0 : 1
ТСЦ Бачка-Топола
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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 20:24 | Обновлено 11 июля 2024, 20:45
1001
21

Сборники вернулись. Шахтер уступил Бачке-Тополе на тренировочных сборах

Команда Пушича до этого не проигрывала в двух матчах

11 июля 2024, 20:24 | Обновлено 11 июля 2024, 20:45
1001
21
Сборники вернулись. Шахтер уступил Бачке-Тополе на тренировочных сборах
ФК Шахтер Донецк

Продолжается летнее межсезонье, однако футбольные клубы уже постепенно сворачивают пляжные полотенца и зонтики и возвращаются к полноценной работе. Для чемпионов Украины, игроков донецкого «Шахтера», в частности, процесс подготовки к новому сезону продолжается уже не первую неделю, и команда Марино Пушича даже успела принять участие сразу в двух контрольных матчах.

«Горняки» одолели боснийский «Сараево» (4:1), после чего сыграли вничью против хорватского «Хайдука» из Сплита (1:1), и уж если они проводят тренировочный процесс в Словении почти на Балканском полуострове, то решили еще и третьего соперника из этого региона зацепить. Сербский клуб «Бачка-Топола», который прошлый сезон национального первенства завершил на третьей строчке, поэтому должен готовиться к квалификации в Лигу Европы УЕФА. Команда Пушича тем временем никуда еще не спешит, поэтому тренер снова использовал этот контрольный матч для тестирования игроков, работающих под его руководством по состоянию на сейчас.

А их в последнее время несколько увеличилось, потому что игроки национальной сборной Украины вернулись в расположение команды после выступлений на чемпионате Европы-2024, а также бразилец Педриньо да Силва снова присоединился к работе с «Шахтером». И если для последнего выделили второй тайм, то большую группу хорошо знакомых нам лиц можно было увидеть уже с первых минут.

И «горняки», наверное, решили, что могут без должной сыгранности начать катать мяч у своих владений и ничего им за это не будет. Соперники же взамен активизировали прессинг, и уже на четвертой минуте Ризнык ошибся с передачей на Бондаренко, того обокрал Вулич, после чего переиграл вратаря. Примечательно, что это был фактически единственный момент сербской команды где-то на следующие 70 минут игрового времени этой встречи.

Другой фактор – жара, которая заставила арбитров четыре раза останавливать игру на водопой, иначе такую нагрузку было выдержать просто невозможно. Вот и играли команды фактически от одной возможности отдохнуть до другой, а тренеры «Бачки-Тополы» своих вообще не жалели, начав делать замены лишь в конце матча.

Между тем стартовый состав «Шахтера» ничем особенным не удивил, кроме ударов Азару и Конопли с левого фланга штрафной, когда с последним справился вратарь. А после перерыва появилась следующая группа футболистов, которая оказалась более охочей атаковать, но и ошибалась в защите гораздо больше. Вот и пришлось спасать свою команду молодому Твардовскому гораздо чаще, чем Ризныку до этого.

Только время в конце матча дончане стабильно проводили у чужих ворот, но своего так и не достигли. Возможно, в следующем матче против турецкого «Ризеспора» 14 июля наверстают.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Бачка-Топола» – 0:1

Гол: Вулич, 4

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Марлон, Бондаренко – Кевин, Судаков, Зубков – Траоре.

«Шахтер» (2 тайм): Твардовский – Педриньо Азеведо, Лацабидзе, Фарина, Винисиус – Степаненко, Назарина – Невертон, Глущенко, Педриньо да Силва – Эгиналду.

«Бачка-Топола»: Илич – Петрович, Крстич, Влалукин, Цапан – Милосавлевич, Джаковац, Радин, Вулич – Чиркович, Лазетич.

Стадион: «Брдо» (Предосле, Словения).

ШАХТЕР – БАЧКА-ТОПОЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 21
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FunnyCat_____
Я так понимаю бурбас дал команду : « все под стол?»
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Болельщики шахтера будут оценивать класс команды по товарняку как вчера, или это другое?
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+9
NoMad
По ходу все іржаве лайно витратило свій ресурс на коментування товарняка Динамо, на коментування позориська від шлюхтаря немає вже сил
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+8
Pavel_i_CO
Хоч один днонєтскій вилізе, чи вистачає сміливості воняти тільки  під час матчів Динамо Київ?
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+8
Remark
Лайно, ти де?😁
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+6
Pavel_i_CO
Ще й з сербами лугандони товарняки ганяють. Бочка з тополя.. Треба запам'ятати  
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+4
Dikcher
Бля, ну це реально дно. Я понімаю шо це товарняк, но блять як можна якимось Тополям проігрувать??
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+4
sahka1981
Бачка Топола, хм цікава назва.
Для іванова остапа гнила черешня і Ко, на вечір іржава халтурка підвернулась по вилизуванню)))
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+4
FunnyCat_____
Бурбас выбрал Отсосити в жертву 
Тот и так всегда обо*аный мол, не заметит разницу 
Ответить
+3
FunnyCat_____
Атланта и Байер оказывается еще и с Олимпиакосом играли одновременно в финале ЛЕ, более того проиграли ему
————
Что не говори, а опередленный скилл бурбас имеет 
Как технично он выпустил самого зашкварного бота с бракованной методичкой, чтобы сместить акценты с поражения шахтера 
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+1
FunnyCat_____
Слышь , умственно неполноценный, у тебя если Олимпиакос ЛЕ выиграл? Где тогда Аталанта и Байер играли? 
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0
Pavel_i_CO
Методичка для лугандонів готова. "Ця Тополя в нічію з Олімпіаком зіграла, так що все норм для днонєтскіх"
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0
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OtsoCity
Хвойда суркисів обісрана fanny знову з'явився на сайті, так ти відповіси на питання, чому ти ніколи не був матчах лайна суркисів (динамо), чого не відповідаєш хвойда на це питання, ти що інвалід, чи ти боягуз?
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0
OtsoCity
Хвойда смердюча під нікнеймом pavel.co, може ти знаєш, чому бовдур під нікнеймом fanny, ніколи не відповідає на питання, чому він не ходить на матчі лайна суркисів (динамо), можливо він інвалід чи боягуз!?
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-4
OtsoCity
Хвойди суркисів, вже всралися під себе щури смердючі 
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-6
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OtsoCity
Дуже добре потренерувалися. Це таполя яка грала в Лізі Європи у тому році, вони навіть з Олімпіокосом (переможець Лігі Європи 23/24) у нічию зіграли, а лайно суркисів (динамо) не грало ніде, вони зганьбилися раніше
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-6
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