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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 01:43 | Обновлено 12 июля 2024, 02:04
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0

ВИДЕО. Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола

Единственный в матче гол забил Милош Вулич уже на 4-й минуте поединка

12 июля 2024, 01:43 | Обновлено 12 июля 2024, 02:04
152
0
ВИДЕО. Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» уступил сербскому клубу «Бачка-Топола» в спарринге на летних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Милош Вулич уже на 4-й минуте поединка.

Следующий контрольный матч горняки проведут в воскресенье, 14 июля, с турецким «Ризеспором».

ВИДЕО. Марино Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола

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Источник: Шахтер закончил с трансферами, Динамо не подпишет лидера Зари
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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ТСЦ Бачка-Топола Марино Пушич
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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