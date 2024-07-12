ВИДЕО. Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола

Донецкий «Шахтер» уступил сербскому клубу «Бачка-Топола» в спарринге на летних сборах.

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Единственный в матче гол забил Милош Вулич уже на 4-й минуте поединка.

Следующий контрольный матч горняки проведут в воскресенье, 14 июля, с турецким «Ризеспором».

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