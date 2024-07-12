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Украина. Премьер лига12 июля 2024, 01:43 | Обновлено 12 июля 2024, 02:04
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ВИДЕО. Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола
Единственный в матче гол забил Милош Вулич уже на 4-й минуте поединка
12 июля 2024, 01:43 | Обновлено 12 июля 2024, 02:04
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Донецкий «Шахтер» уступил сербскому клубу «Бачка-Топола» в спарринге на летних сборах.
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Единственный в матче гол забил Милош Вулич уже на 4-й минуте поединка.
Следующий контрольный матч горняки проведут в воскресенье, 14 июля, с турецким «Ризеспором».
ВИДЕО. Марино Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола
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