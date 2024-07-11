Назван стартовый состав Шахтера на товарищеский матч против Бачка-Топола
11 июля в 18:30 горняки проведут спарринг в словенском Предосле
11 июля в 18:30 состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и сербская «Бачка-Топола».
Матч пройдет в словенском Предосле (муниципалитет Крань) на стадионе Брдо.
Назван стартовый состав Шахтера на товарищеский матч против Бачка-Топола
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.
Запас: Кравец, Твардовский, Винисиус, Педро Энрике, Фарина, Козик, Савченко, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.
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