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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 18:10 | Обновлено 11 июля 2024, 18:45
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1

Назван стартовый состав Шахтера на товарищеский матч против Бачка-Топола

11 июля в 18:30 горняки проведут спарринг в словенском Предосле

11 июля 2024, 18:10 | Обновлено 11 июля 2024, 18:45
450
1
Назван стартовый состав Шахтера на товарищеский матч против Бачка-Топола
ФК Шахтер Донецк

11 июля в 18:30 состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и сербская «Бачка-Топола».

Матч пройдет в словенском Предосле (муниципалитет Крань) на стадионе Брдо.

Назван стартовый состав Шахтера на товарищеский матч против Бачка-Топола

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запас: Кравец, Твардовский, Винисиус, Педро Энрике, Фарина, Козик, Савченко, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ТСЦ Бачка-Топола стартовые составы
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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Jaime_Lannister
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