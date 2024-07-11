Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Бачка-Топола. Текстовая трансляция матча
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
11.07.2024 17:30 - : -
ТСЦ Бачка-Топола
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 01:15 |
26
0

Шахтер – Бачка-Топола. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка товарищеского матча

11 июля 2024, 01:15 |
26
0
Шахтер – Бачка-Топола. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 11-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и сербская «Бачка-Топола». Матч пройдет в Крани (Словения), на поле стадиона «Станко Млакар», начало в 18:30.

Команда Марино Пушича продолжает подготовку к новому сезону, и поскольку игроков в распоряжении тренерского штаба сейчас очень много, то каждому надо дать хоть немного игрового времени. Но «горняки» никуда не спешат – сезон для них начнется почти через месяц, поэтому до этого момента они провели только две контрольные встречи против «Сараево» (4:1) и «Хайдука» (1:1). Следующий соперник финишировал третьим в сербской Суперлиге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бачка-Топола», за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вторая команда Полесья обыграла в спарринге винницкую Ниву
Гол потенциального новобранца. Ворскла обыграла команду Второй лиги
4 тайма по 30 минут. Полесье в гостях разгромно выиграло спарринг у Вереса
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ТСЦ Бачка-Топола текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Футбол | 10 июля 2024, 23:59 14
Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024

В решающем матче 14 июля в Берлине сыграют Испания и Англия

Уругвай – Колумбия. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Копа Америка 2024
Футбол | 11 июля 2024, 02:01 0
Уругвай – Колумбия. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Копа Америка 2024
Уругвай – Колумбия. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
Футбол | 10.07.2024, 06:53
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Футбол | 11.07.2024, 00:47
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 10.07.2024, 07:26
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
09.07.2024, 06:01
Футбол
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
09.07.2024, 10:47 5
Футбол
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 1
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 2
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
09.07.2024, 17:15 6
Теннис
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
10.07.2024, 01:48
Бокс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
10.07.2024, 13:40 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем