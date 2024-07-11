Шахтер Донецк

В четверг, 11-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и сербская «Бачка-Топола». Матч пройдет в Крани (Словения), на поле стадиона «Станко Млакар», начало в 18:30.

Команда Марино Пушича продолжает подготовку к новому сезону, и поскольку игроков в распоряжении тренерского штаба сейчас очень много, то каждому надо дать хоть немного игрового времени. Но «горняки» никуда не спешат – сезон для них начнется почти через месяц, поэтому до этого момента они провели только две контрольные встречи против «Сараево» (4:1) и «Хайдука» (1:1). Следующий соперник финишировал третьим в сербской Суперлиге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бачка-Топола», за которой можно следить в украинской версии сайта.