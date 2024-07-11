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Шахтер Донецк
11.07.2024 18:30 – FT 0 : 1
ТСЦ Бачка-Топола
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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 22:12 | Обновлено 11 июля 2024, 22:22
124
0

Шахтер – Бачка-Топола – 0:1. Как горняки уступили сербам. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении

11 июля 2024, 22:12 | Обновлено 11 июля 2024, 22:22
124
0
Шахтер – Бачка-Топола – 0:1. Как горняки уступили сербам. Видео гола, обзор
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» уступил сербскому клубу «Бачка-Топола» в спарринге на летних сборах.

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Шахтера» с «Бачка-Топола» (0:1) в Словении.

Единственный в матче гол забил Милош Вулич уже на 4-й минуте поединка.

Следующий контрольный матч горняки проведут в воскресенье, 14 июля, с турецким «Ризеспором».

Товарищеский матч. Словения, 11 июля

Шахтер (Украина) – Бачка-Топола (Сербия) – 0:1

Гол: Милош Вулич, 4

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ТСЦ Бачка-Топола видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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