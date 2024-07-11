Шахтер Донецк

Товарищеские матчи
11.07.2024 18:30 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига11 июля 2024, 22:12 | Обновлено 11 июля 2024, 22:22
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Шахтер – Бачка-Топола – 0:1. Как горняки уступили сербам. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении
11 июля 2024, 22:12 | Обновлено 11 июля 2024, 22:22
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Донецкий «Шахтер» уступил сербскому клубу «Бачка-Топола» в спарринге на летних сборах.
Смотрите видеообзор товарищеского матча «Шахтера» с «Бачка-Топола» (0:1) в Словении.
Единственный в матче гол забил Милош Вулич уже на 4-й минуте поединка.
Следующий контрольный матч горняки проведут в воскресенье, 14 июля, с турецким «Ризеспором».
Товарищеский матч. Словения, 11 июля
Шахтер (Украина) – Бачка-Топола (Сербия) – 0:1
Гол: Милош Вулич, 4
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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