ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бачка-Топола
Игра начнется на час позже запланированного из-за сильной жары
Футболисты «Шахтера» продолжают тренировочные сборы в словенском Брдо.
В четверг, 11 июля, чемпиона Украины ждет контрольный матч с сербским клубом «Бачка-Топола». Из-за жарких погодных условий игра начнется часом позже, в 18:30 по киевскому времени.
Накануне поединка, 10 июля, подопечные Марино Пушича провели предигровую тренировку. Сессия началась с посещения фитнес-центра, далее на поле футболисты выполнили разминку, поработали двумя группами над держанием мяча и прессингом, занимались тактическими упражнениями, а в завершение сыграли мини-турнир тремя командами в формате 7 на 7.
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бачка-Топола
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