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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 15:23 | Обновлено 11 июля 2024, 15:27
189
0

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бачка-Топола

Игра начнется на час позже запланированного из-за сильной жары

11 июля 2024, 15:23 | Обновлено 11 июля 2024, 15:27
189
0
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бачка-Топола
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают тренировочные сборы в словенском Брдо.

В четверг, 11 июля, чемпиона Украины ждет контрольный матч с сербским клубом «Бачка-Топола». Из-за жарких погодных условий игра начнется часом позже, в 18:30 по киевскому времени.

Накануне поединка, 10 июля, подопечные Марино Пушича провели предигровую тренировку. Сессия началась с посещения фитнес-центра, далее на поле футболисты выполнили разминку, поработали двумя группами над держанием мяча и прессингом, занимались тактическими упражнениями, а в завершение сыграли мини-турнир тремя командами в формате 7 на 7.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бачка-Топола

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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