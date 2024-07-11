Футболисты «Шахтера» продолжают тренировочные сборы в словенском Брдо.

В четверг, 11 июля, чемпиона Украины ждет контрольный матч с сербским клубом «Бачка-Топола». Из-за жарких погодных условий игра начнется часом позже, в 18:30 по киевскому времени.

Накануне поединка, 10 июля, подопечные Марино Пушича провели предигровую тренировку. Сессия началась с посещения фитнес-центра, далее на поле футболисты выполнили разминку, поработали двумя группами над держанием мяча и прессингом, занимались тактическими упражнениями, а в завершение сыграли мини-турнир тремя командами в формате 7 на 7.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бачка-Топола