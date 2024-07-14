Ротань рассказал, как Бенфика сообщила о том, что не отпустит Трубина на ОИ
Тренерскому штабу олимпийской сборной Украины ничего не объяснили
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал, как лиссабонская «Бенфика» не отпустила вратаря Анатолия Трубина на ОИ-2024.
«Бенфика никак это не аргументировала, просто прислала нам письмо с отказом, где было сказано, что они не могут отпустить Трубина. Так что это уже вопрос не к нам. Сегодня уже нет смысла обсуждать, кого клубы отпустили, а кого – нет. У нас сформирована заявка и мы доверяем этим игрокам. И я хочу, чтобы наша страна также в них поверила.
Но неприятный осадок у меня остался от того, что на Олимпиаду не отпустили тех игроков, которые этого очень хотели и заслуживали на поездку в Париж, ведь такой турнир может быть один раз в жизни. От этого мне на сердце немного больно. Однако у нас есть заявка и мы должны сейчас думать только о том, как лучше подготовиться и как можно лучше представить нашу страну на Олимпийских Играх. Именно на этом игроки и тренеры должны сосредоточиться. Нам всем нужно быть единым кулаком. А болельщикам и журналистам нужно в нас верить – что у нас все получится», – сказал Ротань.
На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме нее, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир состоится с 24 июля по 9 августа.
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