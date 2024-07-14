Ротань рассказал, как Бенфика сообщила о том, что не отпустит Трубина на ОИ

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал, как лиссабонская «Бенфика» не отпустила вратаря Анатолия Трубина на ОИ-2024.

«Бенфика никак это не аргументировала, просто прислала нам письмо с отказом, где было сказано, что они не могут отпустить Трубина. Так что это уже вопрос не к нам. Сегодня уже нет смысла обсуждать, кого клубы отпустили, а кого – нет. У нас сформирована заявка и мы доверяем этим игрокам. И я хочу, чтобы наша страна также в них поверила.

Но неприятный осадок у меня остался от того, что на Олимпиаду не отпустили тех игроков, которые этого очень хотели и заслуживали на поездку в Париж, ведь такой турнир может быть один раз в жизни. От этого мне на сердце немного больно. Однако у нас есть заявка и мы должны сейчас думать только о том, как лучше подготовиться и как можно лучше представить нашу страну на Олимпийских Играх. Именно на этом игроки и тренеры должны сосредоточиться. Нам всем нужно быть единым кулаком. А болельщикам и журналистам нужно в нас верить – что у нас все получится», – сказал Ротань.

На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме нее, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир состоится с 24 июля по 9 августа.