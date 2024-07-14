Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о комплектации команды накануне ОИ-2024.

- Все ли игроки олимпийской команды уже прибыли на сбор?

- Ну вы же сами знаете ситуацию. К сожалению, есть проблемы. Сейчас у нас работают 15 полевых игроков плюс три вратаря. Из-за этого мы не можем сделать полноценный тренировочный процесс, приходится исходить из того, что есть. Я сейчас уже не хочу жаловаться и говорить, что клубы нас не понимают.

Я хочу от этого абстрагироваться и сконцентрироваться на работе. Работаем с теми, кто есть, и ждем других ребят. Чем раньше они приедут, тем лучше. Очень хочется, чтобы те клубы, которые задерживают игроков, пошли олимпийской сборной навстречу, и отпустили их пораньше. Футбольные люди понимают, что невозможно вести полноценный тренировочный процесс с 15-ю полевыми игроками и тремя вратарями. Нужно минимум 20 полевых футболистов.

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- Отсутствуют игроки «Руха» (Краснопир, Сыч) и Батагов из «Зари», правильно?

- Да, мы их ждем.

- Есть какие-то конкретные даты, когда они должны приехать?

- У нас есть договоренность, что после спарринга «Руха» (13 июля) к нам поедет Краснопир, сегодня он будет с нами, после еще одной товарищеской игры (17 июля) – Сыч, и 20 числа – «Заря» отпустит Батагова. Хочу обратиться к тренерам и руководителям «Зари» и «Руха» с просьбой, чтобы они пошли нам навстречу и отпустили этих игроков раньше, – сказал Ротань.

На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме нее, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир состоится с 24 июля по 9 августа.