Манчестер Юнайтед планирует отпустить известного полузащитника
Каземиро покинет английский клуб уже этим летом
Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро покинет английский клуб уже этим летом.
Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Уход Каземиро из «Манчестер Юнайтед» рассматривается клубом.
Команды из Саудовской Премьер-лиги еще контактируют с представителями бразильца для обсуждения условий возможного перехода.
«Манчестер Юнайтед» в свою очередь открыт к его уходу и готов выслушать предложения от других клубов. «Манкунианцы» хотят продать бразильца как можно скорее, чтобы привлечь нового полузащитника.
В прошедшем сезоне 32-летний Каземиро забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €20 млн.
🚨🇧🇷 Casemiro’s exit from Manchester United remains concrete possibility for this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024
Saudi Pro League clubs are still in contact with his camp to discuss terms, as reported back in April/May.
Man United are open to letting him leave in order to bring in new midfielder. pic.twitter.com/ELjG0khCtw
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