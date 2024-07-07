МЮ разрешил своему капитану вести переговоры с клубами Саудовской Аравии
Бруну Фернандеш может поехать на Ближний Восток
Португальский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает издание TeamTalk.
По информации источника, «красные дьяволы» дали разрешение 29-летнему футболисту на проведение переговоров с клубами Ближнего Востока.
Отмечается, что заинтересованными клубами являются «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».
В сезоне 2023/24 Бруну Фернандеш провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
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