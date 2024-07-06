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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон отдал 30 миллионов за хавбека Фейеноорда
Англия
06 июля 2024, 13:48 | Обновлено 06 июля 2024, 13:56
554
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон отдал 30 миллионов за хавбека Фейеноорда

Матс Виффер продолжит карьеру в АПЛ

06 июля 2024, 13:48 | Обновлено 06 июля 2024, 13:56
554
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон отдал 30 миллионов за хавбека Фейеноорда
ФК Брайтон. Матс Виффер

«Брайтон» официально сообщил о подписании опорного полузащитника «Фейеноорда» Матса Виффера. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, подписание Виффера обошлось «Брайтону» в 30 миллионов евро.

За «Фейеноорд» Виффер выступал с лета 2022 года. В прошлом сезоне провел 42 матча во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 4 голевыми передачами.

Напомним, в июне новым главным тренером «Брайтона» стал Фабиан Хюрцелер.

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Матс Виффер Брайтон Фейеноорд трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Брайтон
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