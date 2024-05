Неожиданный разгром в финале. Известна победительница турнира в Страсбурге

25 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В поединке за титул сошлись американские теннисистки Даниэль Коллинс (WTA 12) и Мэдисон Киз (WTA 16). Игра завершилась неожиданной разгромной победой Киз в двух сетах за 1 час и 14 минут.

WTA 500 Страсбург. Грунт. Финал

Даниэль Коллинс (США) [3] – Мэдисон Киз (США) [4] – 1:6, 2:6

Это была третья встреча соперниц. Киз выиграла 2-й очный поединок.

В полуфинале Коллинс переиграла Ангелину Калинину.

Для Коллинс это только 3-е поражение в 25 матчах. Начиная с 20 марта, Даниэль проигрывала только Арине Соболенко.

Киз выиграла восьмой трофей в карьере.

