Основной вратарь сборной Франции может пропустить Евро-2024

Основной голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян может пропустить Евро-2024. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний вратарь получил вывих пальца руки.

По его информации, первичный медосмотр исключил возможность перелома пальца. В течение ближайшей недели Меньян будет носить фиксатор для пальца, после чего пройдет углубленное обследование, по итогам которого станет понятно, сможет ли вратарь принять участие в Евро-2024.

Участие Меньяна в матче «Милана» против «Салернитаны» 25 мая полностью исключено.

