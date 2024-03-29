Срок Родригеша, снятие Рятувальныка, Санитру «слили», Келси сбежит в MLS?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 марта.

1А. Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост

Контракт с Юраем Санитрой не будет продлен

1Б. Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону

Николай Зоц будет работать с женской и мужской командами соответственно

2. Рятувальнык снялся с чемпионата Украины по футзалу

Также клуб из Ромнов не сыграет в Кубке Украины

3. Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа

Жерсон Родригеш обвиняется в нападении и нанесении побоев бывшей девушке

4А. Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист

Кевином Келси всерьез интересуются за океаном

4Б. Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве

Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS

5А. Стал известен состав сборной Украины по футзалу на турнир в Литве

Александр Косенко вызвал 16 игроков

5Б. Состоялись первые полуфинальные матчи мужской Суперлиги

Успеха добились волейболисты «Прометея» и «Эпицентра-Подоляне»

5В. Кременчуг и Сокол не смогли доиграть матч финала плей-офф

Игре помешала воздушная тревога

5Г. Барком-Кажаны второй раз в сезоне проиграл клубу из Катовице

Теперь шансы львовян попасть в восьмерку сильнейших Плюс Лиги явно уменьшились

6А. Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами

Елена Рыбакина в трех сетах переиграла Викторию Азаренко в полуфинале соревнований

6Б. «Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами

Даниэль Коллинс в двух сетах разгромила Екатерину Александрову в полуфинале соревнований

6В. Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами

Карлос неожиданно проиграл Григору Димитрову, Александр Зверев выбил Фабиана Марожана

7. ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ

Закери Бауманн принял участие в тренировке первой команды

8А. Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят

Клуб АПЛ смотрит за прогрессом лидера сборной Украины

8Б. После тяжелой травмы игрок Шахтера пропустит Олимпиаду

Игрок олимпийской сборной выбыл на длительный срок

8В. Стало известно, сколько Черноморец хотел получить за Салюка

Предложение «Хаммарбю» оказалось неинтересным одесскому клубу

9А. КВАРЦЯНЫЙ: «Передачи Судакова всегда имеют логику»

Тренер подвел итоги выступления сборной в плей-офф квалификации Евро-2024

9Б. СУДАКОВ: Не было б исполнителей, как Мудрик, Цыганков – не отдал бы ассисты

Георгий прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (2:1)

10А. У Богачука украли бой за титул, но это не должно выбить его из колеи

Украинец должен побеждать соперника

10Б. Спасительный переезд: как Пулишич возрождает карьеру в Милане

Рассказываем о ренессансе талантливого американца

10В. The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024

Лидерами «желто-синих» британцы считают Мудрика и Судакова