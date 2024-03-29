Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Срок Родригеша, снятие Рятувальныка, Санитру «слили», Келси сбежит в MLS?
Другие новости
29 марта 2024, 06:31 |
916
1

Срок Родригеша, снятие Рятувальныка, Санитру «слили», Келси сбежит в MLS?

Главные новости за 28 марта на Sport.ua

29 марта 2024, 06:31 |
916
1
Срок Родригеша, снятие Рятувальныка, Санитру «слили», Келси сбежит в MLS?
ФК Шахтер. Кевин Келси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 марта.

1А. Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост
Контракт с Юраем Санитрой не будет продлен

1Б. Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Николай Зоц будет работать с женской и мужской командами соответственно

2. Рятувальнык снялся с чемпионата Украины по футзалу
Также клуб из Ромнов не сыграет в Кубке Украины

3. Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа
Жерсон Родригеш обвиняется в нападении и нанесении побоев бывшей девушке

4А. Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Кевином Келси всерьез интересуются за океаном

4Б. Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS

5А. Стал известен состав сборной Украины по футзалу на турнир в Литве
Александр Косенко вызвал 16 игроков

5Б. Состоялись первые полуфинальные матчи мужской Суперлиги
Успеха добились волейболисты «Прометея» и «Эпицентра-Подоляне»

5В. Кременчуг и Сокол не смогли доиграть матч финала плей-офф
Игре помешала воздушная тревога

5Г. Барком-Кажаны второй раз в сезоне проиграл клубу из Катовице
Теперь шансы львовян попасть в восьмерку сильнейших Плюс Лиги явно уменьшились

6А. Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Елена Рыбакина в трех сетах переиграла Викторию Азаренко в полуфинале соревнований

6Б. «Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
Даниэль Коллинс в двух сетах разгромила Екатерину Александрову в полуфинале соревнований

6В. Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Карлос неожиданно проиграл Григору Димитрову, Александр Зверев выбил Фабиана Марожана

7. ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ
Закери Бауманн принял участие в тренировке первой команды

8А. Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят
Клуб АПЛ смотрит за прогрессом лидера сборной Украины

8Б. После тяжелой травмы игрок Шахтера пропустит Олимпиаду
Игрок олимпийской сборной выбыл на длительный срок

8В. Стало известно, сколько Черноморец хотел получить за Салюка
Предложение «Хаммарбю» оказалось неинтересным одесскому клубу

9А. КВАРЦЯНЫЙ: «Передачи Судакова всегда имеют логику»
Тренер подвел итоги выступления сборной в плей-офф квалификации Евро-2024

9Б. СУДАКОВ: Не было б исполнителей, как Мудрик, Цыганков – не отдал бы ассисты
Георгий прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (2:1)

10А. У Богачука украли бой за титул, но это не должно выбить его из колеи
Украинец должен побеждать соперника

10Б. Спасительный переезд: как Пулишич возрождает карьеру в Милане
Рассказываем о ренессансе талантливого американца

10В. The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Лидерами «желто-синих» британцы считают Мудрика и Судакова

По теме:
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Сборная пробилась на Евро-2024, разгромы от молодежки U-21 и юниоров U-19
Калинина и Ястремская – в 1/4, Украина U-23 проиграла, новости от Реброва
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кепа спокойно принял статус Лунина в Реале. Вратарь не создает проблемы
Футбол | 28 марта 2024, 23:50 2
Кепа спокойно принял статус Лунина в Реале. Вратарь не создает проблемы
Кепа спокойно принял статус Лунина в Реале. Вратарь не создает проблемы

Вратарь вернется в Челси после завершения сезона

В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
Футбол | 29 марта 2024, 05:29 0
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент

Подопечные Сергея Реброва обыграли исландцев со счетом 2:1 и вышли на чемпионат Европы

Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Футбол | 28.03.2024, 09:16
Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Теннис | 28.03.2024, 17:11
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 13:06
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
"Втеча з зоопарку", другие сезон... Незабаром
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
Первый в истории НХЛ. Форвард Колорадо установил уникальный рекорд
27.03.2024, 08:33
Хоккей
ВИДЕО. Зинченко после матча «спасал» фаната от польской полиции
ВИДЕО. Зинченко после матча «спасал» фаната от польской полиции
27.03.2024, 11:37 3
Футбол
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
27.03.2024, 09:14 3
Футбол
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
27.03.2024, 14:33 33
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
28.03.2024, 07:00
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем