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28 марта 2024, 14:14 | Обновлено 28 марта 2024, 14:37
1718
0

После тяжелой травмы игрок Шахтера пропустит Олимпиаду

Игрок олимпийской сборной выбыл на длительный срок

28 марта 2024, 14:14 | Обновлено 28 марта 2024, 14:37
1718
0
После тяжелой травмы игрок Шахтера пропустит Олимпиаду
ФК Шахтер. Андрей Булеза

Как стало известно Sport.ua, в составе олимпийской сборной Украины на предстоящих Олимпийских играх в Париже уже точно не будет одного футболиста, который защищал цвета сине-желтых.

Накануне выезда на контрольную игру в Японию на сборе в Венгрии травму колена получил полузащитник донецкого «Шахтера» Андрей Булеза, который недавно на правах аренды перешел в состав львовских «Карпат».

Обследование выявило у футболиста разрыв крестообразной связки. Сейчас Булезу ожидает операция в Киеве, после которой процесс его восстановления займет не менее семи месяцев и он не сможет принять участие в Олимпиаде.

Ранее игроки «Шахтера» объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины.

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Источник Sport.ua
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