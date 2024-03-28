После тяжелой травмы игрок Шахтера пропустит Олимпиаду

Как стало известно Sport.ua, в составе олимпийской сборной Украины на предстоящих Олимпийских играх в Париже уже точно не будет одного футболиста, который защищал цвета сине-желтых.

Накануне выезда на контрольную игру в Японию на сборе в Венгрии травму колена получил полузащитник донецкого «Шахтера» Андрей Булеза, который недавно на правах аренды перешел в состав львовских «Карпат».

Обследование выявило у футболиста разрыв крестообразной связки. Сейчас Булезу ожидает операция в Киеве, после которой процесс его восстановления займет не менее семи месяцев и он не сможет принять участие в Олимпиаде.

Ранее игроки «Шахтера» объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины.