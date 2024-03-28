Спасительный переезд: как Пулишич возрождает карьеру в Милане

В последнее время сложилась такая тенденция, что в Серию А из звездных игроков переходят в основном те, кому уже нет места в лигах с более высоким темпом. Некоторых футболистов из этой категории принимает Милан. Сначала у "россонери" появился Златан Ибрагимович, который уже работает в структуре клуба. Потом на Сан-Сиро приехал Оливье Жиру, который тоже, скорее всего, покинет "красно-черных" по окончании текущего сезона. Француза отправляют на пенсию в МЛС.

Однако Милан нацелен не только на ветеранов. Иногда "россонери" делают ставку на перспективную молодежь или игроков с именем, которые переживают не лучший период в карьере. Как, например, Кристиан Пулишич. Американец провел не лучший период карьеры в Челси. Переезд в Италию стал для него без преувеличения спасительным. В Серии А талантливый вингер может играть в полную силу, получив доверие тренера, поддержку одноклубников и болельщиков.

Европейская карьера Пулишича началась с перехода в дортмундскую Боруссию зимой 2015 года. "Шмели" бесплатно заполучили талантливого американца и зачислили его в команду U-17. В Дортмунде доверяют молодежи, поэтому Кристиан довольно быстро присоединился к первой команде и сыграл 9 матчей в Бундеслиге сезона 2015/16. Тогда же он забил свои первые голы в чемпионате Германии. В следующей кампании американец отдал 8 результативных передач, уступив звание лучшего ассистента команды только Усману Дембеле.

Пулишич провел в Боруссии 4 года. Кристиан зарекомендовал себя в Дортмунде хорошим игроком с большим потенциалом, а "шмели" смогли выгодно его продать. Зимой 2019 года его выкупил Челси. Сумма трансфера составила 64 млн евро. После оформления сделки вингер остался на полсезона в Дортмунде, после чего отправился на покорение нового чемпионата. И поначалу все шло неплохо. Уже в первом сезоне АПЛ футболист забил 9 голов и отдал 6 результативных передач, оформив лучшие в карьере на тот момент 15 очков по системе гол+пас.

Getty Images. В Челси у Кристиана Пулишича не заладилось

Получилось так, что первый сезон стал лучшим для Пулишича в Челси. В каждой следующей кампании он выполнял все меньше результативных действий и получал все меньше игрового времени. Кристиану постоянно не везло. Травмы и тренерские решения не позволяли ему вернуться на тот уровень, который он показал в первом сезоне. Как только американец начинал показывать проблески себя прежнего, с ним снова приключалась травма. Сборная США тогда была отдушиной для футболиста. В национальной команде дела у него шли лучше, чем в лондонском клубе, но он играл, когда позволяло здоровье.

К счастью для Пулишича, в Челси появились новые руководители, которые не считали денег предыдущих владельцев. Летом 2023 года "синие" продали игрока Милану за 20 млн евро. Так 25-летний вингер оказался в новом клубе, где у него начался новый этап карьеры. Обычно к футболистам, которые провели не лучшие сезоны, отношение скептическое. Но Кристиан не побоялся ни критики, ни полной смены обстановки, где его ждали новый язык, культура и чемпионат. Впрочем, американцу не было одиноко, поскольку вместе с ним к "россонери" перешел еще один экс-игрок Челси – Рубен Лофтус-Чик.

Пулишич сразу вписался в Милан, несмотря на новую лигу и незнание итальянского языка. Кристиан забил уже в первом матче Серии А и вместе с Жиру помог "россонери" обыграть Болонью. Американец отличился забитым мячом и в следующем поединке. В этот раз "красно-черные" разгромили Торино. Вингер не отличается результативными действиями в каждом матче, но все равно играет важную роль в команде и помогает ей побеждать. В частности, он забил в двух последних матчах Серии А подряд и отличился победным мячом в поединке против Эмполи.

Сейчас на счету Пулишича 27 матчей в чемпионате Италии, 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Он повторил лучший показатель в карьере по системе гол+пас, набрав те самые 15 очков, что и в первом сезоне в составе Челси. Кристиан является вторым лучшим бомбардиром Милана после Жиру и третьим лучшим ассистентом после Жиру и Рафаэля Леау. Американец не является лидером "россонери", но этого от него никто и не требует. Он и так проводит очень хороший дебютный сезон в новом клубе. И, что самое главное, впервые за долгое время травмы его обходят стороной.

Getty Images. Кристиан Пулишич в составе сборной США

Переход в Милан помог Пулишичу и на международной арене. В сентябре-октябре Кристиан сыграл 4 матча за сборную США, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Американцы победили в трех поединках из четырех. У главного тренера сборной США Грегга Берхалтера большое доверие к игроку. Он вручил ему капитанскую повязку и дал почувствовать себя важным футболистом в непростые периоды карьеры. В ответ его подопечный старается приносить максимальную пользу команде.

В 25 лет Пулишич стал самым опытным игроком в той сборной США, которая выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Кристиан не отличился результативными действиями в матчах против Ямайки и Мексики, но провел на поле 120 и 90 минут соответственно, что доказывает его важность для команды. На счету вингера 64 матча в составе сборной США и 28 голов. Он уже входит в десятку лучших бомбардиров своей страны, занимая 6-е место в этом рейтинге. Пулишичу по-прежнему не хватает результативных действий в важных матчах, но он на пути к этому. Даже в 25 лет не поздно начать все сначала.

Текст: meta.ua/sport