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Чемпионат Европы
29 марта 2024, 03:49 |
422
1

СУДАКОВ: Не было б исполнителей, как Мудрик, Цыганков – не отдал бы ассисты

Георгий прокомментировал победу сборной Украины над Исландией (2:1)

29 марта 2024, 03:49 |
422
1
СУДАКОВ: Не было б исполнителей, как Мудрик, Цыганков – не отдал бы ассисты
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:1 в финале плей-офф Евро-2024 и пробилась на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

После завершения встречи автор двух ассистов Георгий Судаков прокомментировал успех «сине-желтых»:

«Эмоции уже оставил на поле и после игры. Сейчас уже только усталость и невероятная гордость за нашу страну, нашу команду. Эта победа именно для нашей страны и сейчас такие эмоции переполняют. Даже тяжело передать словами.

Если бы не было таких исполнителей, как Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, то, наверное, у меня не было таких шансов отдать голевые передачи. Поэтому можно отдать должное им. Но, конечно, это очень приятно. Две голевые. Но я не думаю о своих результативных действиях. В первую очередь я отдаю всего себя команде и я невероятно счастлив, что мы победили.

Играли лучше, чем с Боснией? Может быть, в первую очередь можно сказать, что мы играли как дома при своих трибунах. Это очень сильно заряжает и 30 000 фанатов обычно тебя гонит вперед, это невероятная уверенность, когда тебя поддерживают так. На выезде было немного тяжело играть, но я могу только поблагодарить за такую атмосферу и сегодня мы реально показали, наверное даже не в первом тайме, а во втором, на что мы способны и кто такая сборная Украины.

Для меня это будет особенно Евро, я невероятно жду его и я думаю у нас есть все шансы выйти из группы. Мы уже знаем наших соперников и готовимся. Сейчас уже переключаемся на игры в чемпионате за клуб, а потом уже после клуба все мысли только о Евро будут», – сказал Судаков.

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Георгий Судаков Михаил Мудрик Виктор Цыганков Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Ты топ Судаков  и лидер Шахтёра чемпиона и в сборной Украины лучший, всё правильно сказал Мудрик и Цыганков тоже топчики  
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