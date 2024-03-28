ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте проинформировал про возвращение команды к полноценным тренировкам после паузы на матчи сборных.

Клуб выложил фото, на которых видно, что с первой командой занимается 17-летний полузащитник Закери Бауманн, у которого есть украинские корни.

Ранее сообщалось, что рассматривалась возможность включения Бауманна в состав сборной Украины U-17, однако игрок пока только находится в процессе получения украинского паспорта.

В нынешнем сезоне центральный хавбек провел 15 матчей в АПЛ U-18 и АПЛ 2, забил 2 гола.

Бауманн и Рашфорд