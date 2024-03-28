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  4. ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ
Англия
28 марта 2024, 21:15 |
581
1

ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ

Закери Бауманн принял участие в тренировке первой команды

28 марта 2024, 21:15 |
581
1
ФОТО. Юный хавбек украинского происхождения тренируется с основой МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Закери Бауманн

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте проинформировал про возвращение команды к полноценным тренировкам после паузы на матчи сборных.

Клуб выложил фото, на которых видно, что с первой командой занимается 17-летний полузащитник Закери Бауманн, у которого есть украинские корни.

Ранее сообщалось, что рассматривалась возможность включения Бауманна в состав сборной Украины U-17, однако игрок пока только находится в процессе получения украинского паспорта.

В нынешнем сезоне центральный хавбек провел 15 матчей в АПЛ U-18 и АПЛ 2, забил 2 гола.

Бауманн и Рашфорд

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Закери Бауманн Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Serhii P.
Ага, щирий українець )
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