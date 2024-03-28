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  4. Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 19:32 |
720
3

Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят

Клуб АПЛ смотрит за прогрессом лидера сборной Украины

28 марта 2024, 19:32 |
720
3
Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации журналиста Виктора Вацко, представители «Ливерпуля» следят за развитием хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова

«Больше всего выходу на Евро радуется «Шахтер». Уже потирает руки, потому что план повышения ценника на Судакова работает. Про «Арсенал», о котором пишут в интернете, не знаю, а «Ливерпуль» ведет Судакова серьезно, скауты ездят, смотрят».

«Могу подтвердить на 100%», – сказал Вацко.

Контракт Судакова с клубом истекает в конце 2028 года. В нынешнем сезоне игрок забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах.

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Источник Вацко Live
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Комментарии 3
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ash
АПЛ - це топ
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0
mekhanik33
Дай Бог.
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0
Alex86 1
Было бы топ наших сплавить в лучшие чемпы для СБУ
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-1
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