Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят
Клуб АПЛ смотрит за прогрессом лидера сборной Украины
По информации журналиста Виктора Вацко, представители «Ливерпуля» следят за развитием хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова
«Больше всего выходу на Евро радуется «Шахтер». Уже потирает руки, потому что план повышения ценника на Судакова работает. Про «Арсенал», о котором пишут в интернете, не знаю, а «Ливерпуль» ведет Судакова серьезно, скауты ездят, смотрят».
«Могу подтвердить на 100%», – сказал Вацко.
Контракт Судакова с клубом истекает в конце 2028 года. В нынешнем сезоне игрок забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах.
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