Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят

По информации журналиста Виктора Вацко, представители «Ливерпуля» следят за развитием хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова

«Больше всего выходу на Евро радуется «Шахтер». Уже потирает руки, потому что план повышения ценника на Судакова работает. Про «Арсенал», о котором пишут в интернете, не знаю, а «Ливерпуль» ведет Судакова серьезно, скауты ездят, смотрят».

«Могу подтвердить на 100%», – сказал Вацко.

Контракт Судакова с клубом истекает в конце 2028 года. В нынешнем сезоне игрок забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах.