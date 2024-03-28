The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024

Авторитетное британское издание The Guardian спрогнозировало выступление сборной Украины в финальном турнире Евро-2024, который пройдет этим летом в Германии.

«Украинцы попали в группу E с Бельгией, Румынией и Словакией – возможно, наиболее гостеприимной группы из всех, ведь Румыния и Словакия находятся значительно ниже Украины в мировом рейтинге ФИФА.

Место в плей-офф должно быть задачей минимум. Четвертьфинал, соответствующий их выступлению три года назад, также не исключен.

Что касается лидеров, то Судаков, создавший оба гола против Исландии, плеймейкер с редким видением поля, а Мудрик – взрывной вингер, чей победный гол может стать своеобразным катализатором. В то же время в лице Андрея Лунина из «Реала» и Анатолия Трубина из «Бенфики» они могут похвастаться не одним, а двумя голкиперами мирового класса

Ребров разумно ротировал Довбика и Яремчука в сыгранных матчах, сохраняя их свежими и голодными. Команда имеет такую глубину состава, что даже Александра Зинченко можно было смело посадить на скамейку запасных против Исландии.

Но для того чтобы реализовать их богатый потенциал, Украине нужно будет найти определенный баланс. Несмотря на все их качества, во время квалификации их часто бросало то в жар, то в холод, они колебались между чрезвычайной компетентностью и такой же некомпетентностью», – подробно разобрало британское издание перспективы «желто-синих» на предстоящем турнире.