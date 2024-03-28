Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 14:11 | Обновлено 28 марта 2024, 14:33
2391
6

The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024

Лидерами «желто-синих» британцы считают Мудрика и Судакова

28 марта 2024, 14:11 | Обновлено 28 марта 2024, 14:33
2391
6
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетное британское издание The Guardian спрогнозировало выступление сборной Украины в финальном турнире Евро-2024, который пройдет этим летом в Германии.

«Украинцы попали в группу E с Бельгией, Румынией и Словакией – возможно, наиболее гостеприимной группы из всех, ведь Румыния и Словакия находятся значительно ниже Украины в мировом рейтинге ФИФА.

Место в плей-офф должно быть задачей минимум. Четвертьфинал, соответствующий их выступлению три года назад, также не исключен.

Что касается лидеров, то Судаков, создавший оба гола против Исландии, плеймейкер с редким видением поля, а Мудрик – взрывной вингер, чей победный гол может стать своеобразным катализатором. В то же время в лице Андрея Лунина из «Реала» и Анатолия Трубина из «Бенфики» они могут похвастаться не одним, а двумя голкиперами мирового класса

Ребров разумно ротировал Довбика и Яремчука в сыгранных матчах, сохраняя их свежими и голодными. Команда имеет такую глубину состава, что даже Александра Зинченко можно было смело посадить на скамейку запасных против Исландии.

Но для того чтобы реализовать их богатый потенциал, Украине нужно будет найти определенный баланс. Несмотря на все их качества, во время квалификации их часто бросало то в жар, то в холод, они колебались между чрезвычайной компетентностью и такой же некомпетентностью», – подробно разобрало британское издание перспективы «желто-синих» на предстоящем турнире.

По теме:
Агент: «Судаков после Евро может легко может стоить 150 миллионов евро»
Тренер Шахтера Николини: «Украина может стать темной лошадкой Евро-2024»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сила украинцев – в характере»
сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Георгий Судаков
Источник The Guardian
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саутгейт хочет, чтобы УЕФА изменил одно из правил регламента Евро-2024
Футбол | 28 марта 2024, 10:15 4
Саутгейт хочет, чтобы УЕФА изменил одно из правил регламента Евро-2024
Саутгейт хочет, чтобы УЕФА изменил одно из правил регламента Евро-2024

Главный тренер сборной Англии хотел бы видеть больше игроков в заявке свой команды

После тяжелой травмы игрок Шахтера пропустит Олимпиаду
Футбол | 28 марта 2024, 14:14 0
После тяжелой травмы игрок Шахтера пропустит Олимпиаду
После тяжелой травмы игрок Шахтера пропустит Олимпиаду

Игрок олимпийской сборной выбыл на длительный срок

Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Бокс | 27.03.2024, 15:54
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»
Футбол | 27.03.2024, 17:23
Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»
Андрей ЛУНИН: «Я считаю, что мы не имеем права пропускать такие мячи»
Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами
Теннис | 27.03.2024, 14:52
Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами
Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Майами
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fanat
Всі ці зірки-це звісно круто, але головне щоб Вітя був здоровий, бо без Віті будуть битися,як риба об лід. Забивати є кому, бігти є кому , а от прийняти не стандартні дії , можуть лише Вітя і Ярмола. 
Ответить
+7
onco-clown
главное, чтоб Леоненко был доволен игрой сборной 
Ответить
+2
fifa2020
Потрібно щоб Шапаренко, Ярмоленко і Степаненко були в формі перед Євро, тоді ми зможемо центр поля освіжати, а не як на минулому Євро... бобік здох через 1.5 матчі) Циганков грає до 65 хвилини, потім міняє його Ярмоленко... Зінченко грає проти Румунії в основі, а проти Словаччини - Шапаренко, тоді проти Бельгії Зінченко вийде свіжим... за такою схемою зможемо даже краще виступити чим на минулому Євро!
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
potemkin78
центр защиты и креативного игрока под нападающим нам надо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 250
Футбол
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
27.03.2024, 02:23 6
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 86
Футбол
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 18
Футбол
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
27.03.2024, 03:55 2
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем