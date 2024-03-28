Стало известно, сколько Черноморец хотел получить за Салюка

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» был готов продать защитника Владимира Салюка в шведский «Хаммарбю» за 1 млн евро.

Шведский клуб предлагал сначала 600 тысяч евро, а затем аренду за 50 тысяч до конца сезона с обязательным правом выкупа за 700 тысяч, если игрок сыграет более 50 процентов матчей в весенней части сезона. Но в обоих случаях «Хаммарбю» получил отказ от одесситов. Шведы после этого сразу переключились на подписание другого игрока.

Владимир Салюк является основным защитником молодежной сборной Украины и «Черноморца». В нынешнем сезоне в активе центрального защитника 20 матчей в УПЛ и Кубке Украины.

Портал Тransfermarkt.de оценивает игрока в 700 тысяч евро. Контракт с одесситами действует до лета 2025 года.