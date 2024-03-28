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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 12:13 |
1774
0

Стало известно, сколько Черноморец хотел получить за Салюка

Предложение «Хаммарбю» оказалось неинтересным одесскому клубу

28 марта 2024, 12:13 |
1774
0
Стало известно, сколько Черноморец хотел получить за Салюка
ФК Черноморец. Владимир Салюк

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» был готов продать защитника Владимира Салюка в шведский «Хаммарбю» за 1 млн евро.

Шведский клуб предлагал сначала 600 тысяч евро, а затем аренду за 50 тысяч до конца сезона с обязательным правом выкупа за 700 тысяч, если игрок сыграет более 50 процентов матчей в весенней части сезона. Но в обоих случаях «Хаммарбю» получил отказ от одесситов. Шведы после этого сразу переключились на подписание другого игрока.

Владимир Салюк является основным защитником молодежной сборной Украины и «Черноморца». В нынешнем сезоне в активе центрального защитника 20 матчей в УПЛ и Кубке Украины.

Портал Тransfermarkt.de оценивает игрока в 700 тысяч евро. Контракт с одесситами действует до лета 2025 года.

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Хаммарбю Владимир Салюк Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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