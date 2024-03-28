Стало известно, сколько Черноморец хотел получить за Салюка
Предложение «Хаммарбю» оказалось неинтересным одесскому клубу
Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» был готов продать защитника Владимира Салюка в шведский «Хаммарбю» за 1 млн евро.
Шведский клуб предлагал сначала 600 тысяч евро, а затем аренду за 50 тысяч до конца сезона с обязательным правом выкупа за 700 тысяч, если игрок сыграет более 50 процентов матчей в весенней части сезона. Но в обоих случаях «Хаммарбю» получил отказ от одесситов. Шведы после этого сразу переключились на подписание другого игрока.
Владимир Салюк является основным защитником молодежной сборной Украины и «Черноморца». В нынешнем сезоне в активе центрального защитника 20 матчей в УПЛ и Кубке Украины.
Портал Тransfermarkt.de оценивает игрока в 700 тысяч евро. Контракт с одесситами действует до лета 2025 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогресс украинского вратаря «Реала»
Украинские гранды за последние годы омолодили состав