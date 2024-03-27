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  4. Салюк остается в Одессе. Черноморец отклонил предложение шведского клуба
Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 21:12 | Обновлено 27 марта 2024, 21:59
405
1

Салюк остается в Одессе. Черноморец отклонил предложение шведского клуба

Моряки ожидают более весомого предложения, чем 600 тысяч долларов

27 марта 2024, 21:12 | Обновлено 27 марта 2024, 21:59
405
1
Салюк остается в Одессе. Черноморец отклонил предложение шведского клуба
ФК Черноморец. Владимир Салюк

Руководство Черноморца отклонило предложение о трансфере от шведского клуба Хаммарбю.

В последний день трансферного окна в Швеции местный клуб хотел приобрести защитника Владимира Салюка.

Черноморец ожидает более весомого предложения, чем 600 тысяч долларов, которые предложил Хаммарбю.

Интерес к Салюку также проявляют два клуба УПЛ, информирует ТаТоТаке.

В текущем сезоне Владимир Салюк провел 20 матчей за «Черноморец», без забитых голов.

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трансферы Черноморец Одесса чемпионат Швеции по футболу трансферы УПЛ Хаммарбю Владимир Салюк ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Falko
Чекайте, але ж одеський гендир сказав, що пропозиції не було взагалі, навіть на заборі.
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