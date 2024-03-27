Украина. Премьер лига27 марта 2024, 21:12 | Обновлено 27 марта 2024, 21:59
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Салюк остается в Одессе. Черноморец отклонил предложение шведского клуба
Моряки ожидают более весомого предложения, чем 600 тысяч долларов
27 марта 2024, 21:12 | Обновлено 27 марта 2024, 21:59
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Руководство Черноморца отклонило предложение о трансфере от шведского клуба Хаммарбю.
В последний день трансферного окна в Швеции местный клуб хотел приобрести защитника Владимира Салюка.
Черноморец ожидает более весомого предложения, чем 600 тысяч долларов, которые предложил Хаммарбю.
Интерес к Салюку также проявляют два клуба УПЛ, информирует ТаТоТаке.
В текущем сезоне Владимир Салюк провел 20 матчей за «Черноморец», без забитых голов.
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Комментарии 1
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Чекайте, але ж одеський гендир сказав, що пропозиції не було взагалі, навіть на заборі.
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