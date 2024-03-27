Салюк остается в Одессе. Черноморец отклонил предложение шведского клуба

Руководство Черноморца отклонило предложение о трансфере от шведского клуба Хаммарбю.

В последний день трансферного окна в Швеции местный клуб хотел приобрести защитника Владимира Салюка.

Черноморец ожидает более весомого предложения, чем 600 тысяч долларов, которые предложил Хаммарбю.

Интерес к Салюку также проявляют два клуба УПЛ, информирует ТаТоТаке.

В текущем сезоне Владимир Салюк провел 20 матчей за «Черноморец», без забитых голов.