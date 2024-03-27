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  4. Черноморец в ближайшие часы может продать игрока. Предлагают $600 тысяч
Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 16:49 |
1520
2

Черноморец в ближайшие часы может продать игрока. Предлагают $600 тысяч

Владимир Салюк заинтересовал шведский «Хамарбю»

27 марта 2024, 16:49 |
1520
2
Черноморец в ближайшие часы может продать игрока. Предлагают $600 тысяч
Getty Images/Global Images Ukraine

Шведский «Хаммарбю» сделал одесскому «Черноморцу» официальное предложение по трансферу центрального защитника Владимира Салюка, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, скандинавский клуб предлагает за 21-летнего футболиста примерно 600 тысяч долларов.

Отмечается, что «моряки» хотят получить за своего ключевого игрока большую сумму.

Интересно, что трансферное окно в Швеции закрывается сегодня ночью, поэтому клубы попытаются прийти к договоренности в ближайшие часы.

В этом сезоне Владимир Салюк провел 20 матчей за «Черноморец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 700 тысяч евро.

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Хаммарбю Владимир Салюк Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ чемпионат Швеции по футболу Эндрю Тодос
Источник Zorya Londonsk
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Tka4enko_855
Назва статті наче людину на органи продають
Ответить
+3
Gargantua
продавайте, не стоит он больше
Ответить
+1
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