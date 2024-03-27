Черноморец в ближайшие часы может продать игрока. Предлагают $600 тысяч
Владимир Салюк заинтересовал шведский «Хамарбю»
Шведский «Хаммарбю» сделал одесскому «Черноморцу» официальное предложение по трансферу центрального защитника Владимира Салюка, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.
По информации источника, скандинавский клуб предлагает за 21-летнего футболиста примерно 600 тысяч долларов.
Отмечается, что «моряки» хотят получить за своего ключевого игрока большую сумму.
Интересно, что трансферное окно в Швеции закрывается сегодня ночью, поэтому клубы попытаются прийти к договоренности в ближайшие часы.
В этом сезоне Владимир Салюк провел 20 матчей за «Черноморец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 700 тысяч евро.
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