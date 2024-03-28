Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Передачи Судакова всегда имеют логику»
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 21:59 | Обновлено 28 марта 2024, 22:19
1032
1

КВАРЦЯНЫЙ: «Передачи Судакова всегда имеют логику»

Тренер подвел итоги выступления сборной в плей-офф квалификации Евро-2024

28 марта 2024, 21:59 | Обновлено 28 марта 2024, 22:19
1032
1
КВАРЦЯНЫЙ: «Передачи Судакова всегда имеют логику»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Перипетии финального матча плей-офф квалификации Евро-2024 Украина – Исландия, который завершился исторической победой сине-желтых (2:1), активно обсуждаются. Один из самых авторитетных отечественных специалистов, многолетний наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился впечатлениями о поединке украинцев с потомками викингов:

– Психологическая ситуация была уже адаптирована после игры с Боснией и Герцеговиной. Сначала в Зенице мы проигрывали, а затем, в конце встречи, забили два мяча и победили. Так что в функциональном плане сборная Украины была готова к поединку с Исландией, а психологически верила в победу. И я ее ощущал тоже. Да и болельщики ощущали, что наша национальная команда просто не может не выйти в финальную часть европейского первенства. Сама обстановка как будто предвещала, что украинцы забьют, и если не тот, то другой игрок это обязательно сделает. То есть, все равно мы выигрываем. Если не в игровое время, то в серии пенальти.

– А что касается самой игры? Что скажете?

– Что касается специфики самого футбола – тактики и готовности украинской сборной, то в отличие от поединка с Боснией и Герцеговиной, где было бешеное давление балканских болельщиков, сковывающее действия наших ребят, в игре с Исландией уже чувствовалась сыгранность. Во Вроцлаве был настрой, что очень важно для каждого тренера. Уверенность вместе с идеями тренерского штаба во главе с Сергеем Ребровым, удачные замены и стремление переломить ход поединка – это происходит не просто так. Кому-то, может быть, кажется, что все это случайно. Вовсе нет. Ребров лучше чувствовал игроков.

Взять хотя бы Зинченко. У Зеницы в поединке с боснийцами игра у него, откровенно говоря, не была одной из лучших. А вот во встрече с Исландией тренер выпустил его на поле, и Зинченко умело отрегулировал обстановку. Он добавил остроты за счет хороших передач, выдав два-три таких паса вразрез. Как говорил Игорь Цыганык, это не его место – Зинченко нужно ставить глубже. И Ребров поставил. Как показало развитие событий, не зря. Зинченко умеет дать скрытый или нестандартный пас, когда всем своим видом показывает намерение отдать влево, а отдает вправо. То есть парень с хитростью. А в центре поля, как известно, не сильно похитришь, ведь там соперник сидит на ноге. А если Зинченко находится на пространстве, на последнем пасе, то для него это козырная манера действий. Она и сработала.

Так же и Судаков, сыгравший логически в свободных передачах. Он отлично чувствует предлагающего себя игрока. Сразу же на это адресуется передача, которая диктует дальнейшие действия. Если у Зинченко короткий или средний пас, то Судаков дает длинный, диагональный или тоже разрезной – и этот пас непременно имеет свою логику.

– В отличие от поединка с боснийцами в концовке игры с исландцами тренерский штаб нашей сборной не стал использовать двух нападающих, а заменил Романа Яремчука на Артема Довбика.

– Это кадровое изменение сыграло роль. На поле на 72-й минуте вышел свежий Довбик, хотя следует отметить, что Яремчук из игры не выпадал. Но, наверное, нужно было сделать, чтобы изменить отношение исландских защитников в плане адаптированности к Яремчуку. Его прикрыли, держали, толкали, к воротам не пускали. И хотя оба наших игрока являются нападающими таранного типа с умением завершать атаки, у Довбика немного другая манера игры, чем его коллега по амплуа. Впрочем, оба себя проявляли отлично, и Ребров имел возможность выбора по ситуации. Так что упомянутая замена в итоге и сыграла свою роль.

– Как оцениваете игру Михаила Мудрика, которого уже можно называть ключевым игроком основы нашей сборной?

– Несмотря на некоторые неоправданные ошибки во время приема мяча, Мудрик сыграл отлично, используя свою безумную от природы стартовую скорость и порой нестандартное завершение. Когда Судаков отдал ему голевую передачу под правую ногу, Михаил сразу же и пробил. Наверное, в тот момент Мудрик думал: «Дай пас – и я пробью». И это сработало.

– Победа Украины в этой непростой дуэли с исландцами за путевку на Евро-2024 закономерна?

– Конечно. Из всего было видно, что наша сборная сильнее Исландии. Я заметил такую тенденцию: чем больше наша национальная команда играет, тем лучше у нее это получается. Мне кажется, что победитель финального матча плей-офф квалификации Евро-2024 Украина – Исландия не случаен. Наша сборная заслуженно попала на чемпионат Европы.

По теме:
Гудмунссон, забивший гол Украине, пожелал успеха Зинченко и Малиновскому
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Тренер Валенсии надеется, что выход на Евро поможет Яремчуку
Виталий Кварцяный Георгий Судаков Евро-2024 инсайд сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Футбол | 28 марта 2024, 14:52 2
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем

Бывший главный тренер «Динамо» считает Романа самым профессиональным футболистом

Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ
Футбол | 28 марта 2024, 20:56 0
Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ
Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ

Чемпионы Германии рассматривают кандидатуру Ральфа Рангника

Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Футбол | 28.03.2024, 13:56
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост
Биатлон | 28.03.2024, 19:55
Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост
Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 14:11
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mykhailo Gordienko
Гравці збірної України в більшості своїй були ніякими (по індивідуальній грі) в порівнянні з гравцями Боснії і Герцоговини.
Ісландія - держава з населенням 400 тисяч. Це десь як мікрорайон Оболонь в Києві.
Дуже важкі перемоги. Фактично грали рівні команд, а відповідно і рівень гравців схожий. Але розмов та понтів ... наче ми тут розбили 4-0 та 3-0 відповідно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 23
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
26.03.2024, 22:33 14
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 250
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 8
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем