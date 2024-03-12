Впервые в сезоне. Челси не проигрывает в четырех турах, серия Мудрика
У Михаила 2+1 в трех кряду домашних матчах
Челси в матче чемпионата Англии обыграл Ньюкасл и продлил серию матчей АПЛ без поражений до четырех – две победы и два ничейных результата.
Впервые в сезоне Синие не проигрывают в четырех кряду встречах чемпионата, но все еще остаются только на 11-й позиции в таблице.
Далее у команды должен был быть матч с Арсеналом, но игру перенесли из-за Кубка Англии.
Отметим и удачную серию Михаила Мудрика на своем поле. Украинец в трех последних домашних матчах забил два гола и сделал результативную передачу.
Mykhailo Mudryk's last three appearances at Stamford Bridge:— Squawka Live (@Squawka_Live) March 11, 2024
🅰️ vs. Wolves
⚽ vs. Leeds
⚽ vs. Newcastle
And he only started one of those games. #CHENEW pic.twitter.com/7hBrW0Ohsg
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