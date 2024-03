Впервые в сезоне. Челси не проигрывает в четырех турах, серия Мудрика

Челси в матче чемпионата Англии обыграл Ньюкасл и продлил серию матчей АПЛ без поражений до четырех – две победы и два ничейных результата.

Впервые в сезоне Синие не проигрывают в четырех кряду встречах чемпионата, но все еще остаются только на 11-й позиции в таблице.

Далее у команды должен был быть матч с Арсеналом, но игру перенесли из-за Кубка Англии.

Отметим и удачную серию Михаила Мудрика на своем поле. Украинец в трех последних домашних матчах забил два гола и сделал результативную передачу.

Mykhailo Mudryk's last three appearances at Stamford Bridge:



🅰️ vs. Wolves

⚽ vs. Leeds

⚽ vs. Newcastle



And he only started one of those games. #CHENEW pic.twitter.com/7hBrW0Ohsg