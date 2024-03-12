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Англия
12 марта 2024, 13:28 | Обновлено 12 марта 2024, 13:37
495
1

Впервые в сезоне. Челси не проигрывает в четырех турах, серия Мудрика

У Михаила 2+1 в трех кряду домашних матчах

12 марта 2024, 13:28 | Обновлено 12 марта 2024, 13:37
495
1
Впервые в сезоне. Челси не проигрывает в четырех турах, серия Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси в матче чемпионата Англии обыграл Ньюкасл и продлил серию матчей АПЛ без поражений до четырех – две победы и два ничейных результата.

Впервые в сезоне Синие не проигрывают в четырех кряду встречах чемпионата, но все еще остаются только на 11-й позиции в таблице.

Далее у команды должен был быть матч с Арсеналом, но игру перенесли из-за Кубка Англии.

Отметим и удачную серию Михаила Мудрика на своем поле. Украинец в трех последних домашних матчах забил два гола и сделал результативную передачу.

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Челси Михаил Мудрик Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
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