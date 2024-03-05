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  4. Аль-Иттихад без Бензема проиграл Аль-Хилялю в первом матче азиатской ЛЧ
Саудовская Аравия
05 марта 2024, 22:04 |
409
0

Аль-Иттихад без Бензема проиграл Аль-Хилялю в первом матче азиатской ЛЧ

Красную карточку получил Н'Голо Канте

05 марта 2024, 22:04 |
409
0
Аль-Иттихад без Бензема проиграл Аль-Хилялю в первом матче азиатской ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль – Аль-Иттихад

4 марта состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».

«Аль-Хиляль» одержал убедительную победу со счетом 2:0. За хозяев сегодня забивали Александр Митрович и Салим Аль-Давсари.

Звездный форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема не попал в заявку на этот матч, а еще один именитый француз Н'Голо Канте получил красную карточку и пропустит ответный матч, который состоится 12 марта.

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала Первый матч. 5 марта

Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:0

Голы: Митрович, 40, Аль-Давсари, 42.

Удаление: Канте, 66.

Чонбук – Ульсан – 1:1

Голы: Мин Гю, 4 – Мьюинг Джи, 77.

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Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда Н'Голо Канте Александар Митрович Салим Аль-Давсари Чонбук Хюндай Моторс Ульсан Хюндай Карим Бензема Лига чемпионов Азии
Источник Sport.ua
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