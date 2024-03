Аль-Иттихад без Бензема проиграл Аль-Хилялю в первом матче азиатской ЛЧ

4 марта состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».

«Аль-Хиляль» одержал убедительную победу со счетом 2:0. За хозяев сегодня забивали Александр Митрович и Салим Аль-Давсари.

Звездный форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема не попал в заявку на этот матч, а еще один именитый француз Н'Голо Канте получил красную карточку и пропустит ответный матч, который состоится 12 марта.

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала Первый матч. 5 марта

Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:0

Голы: Митрович, 40, Аль-Давсари, 42.



Удаление: Канте, 66.



Чонбук – Ульсан – 1:1

Голы: Мин Гю, 4 – Мьюинг Джи, 77.

#HILvITT 2-0 🔚

The end of the 1st leg of #ACL quarterfinal ⚽️



Well done Blues 👏🏻#AlHilal 💙 pic.twitter.com/pdfiYYgpo0