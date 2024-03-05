Аль-Иттихад без Бензема проиграл Аль-Хилялю в первом матче азиатской ЛЧ
Красную карточку получил Н'Голо Канте
4 марта состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».
«Аль-Хиляль» одержал убедительную победу со счетом 2:0. За хозяев сегодня забивали Александр Митрович и Салим Аль-Давсари.
Звездный форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема не попал в заявку на этот матч, а еще один именитый француз Н'Голо Канте получил красную карточку и пропустит ответный матч, который состоится 12 марта.
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала Первый матч. 5 марта
Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:0
Голы: Митрович, 40, Аль-Давсари, 42.
Удаление: Канте, 66.
Чонбук – Ульсан – 1:1
Голы: Мин Гю, 4 – Мьюинг Джи, 77.
#HILvITT 2-0 🔚— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 5, 2024
The end of the 1st leg of #ACL quarterfinal ⚽️
Well done Blues 👏🏻#AlHilal 💙 pic.twitter.com/pdfiYYgpo0
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