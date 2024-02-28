Пента-трик Холанда, разгром от футболисток, Шахтер может получить техпобеду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 февраля.

1A. Пять голов Холанда. Ман Сити отгрузил 6 мячей Лутону в Кубке Англии

Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи

1B. Он получил десятку. В WhoScored оценили пента-трик Холанда на максимум

Кевин де Брюйне за 4 голевых передачи получил высокую оценку 9.3

2. Задача выполнена. Женская сборная Украины осталась во втором дивизионе ЛН

Команда Владимира Пятенко не увидела сопротивления Болгарии и во второй игре

3A. Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером

На поле вышел незарегистрированный Иван Калюжный

3B. Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку

Клуб готов к тому, что получит 0:3 по итогам матча

4A. Поражение Забарного. Лестер одолел Борнмут в овертайме и вышел в 1/4 финала

Единственный в матче гол на 105-й минуте забил Абдул Фатаву

4B. Сороки чуть не пролетели мимо. Ньюкасл по пенальти прошел Блэкберн в Кубке

«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал, жеребьевка этой стадии пройдет позже

5A. В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист

Мальорка обыграла Реал Сосьедад и вышла в финал Копа дель Рэй

5B. Лион по пенальти обыграл Страсбург и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

В игровое время голов не было, серию пенальти точнее исполнили хозяева

6. Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?

Форвард Баварии имеет 27 забитых мячей, что дает 54 очка

7A. Ненужные 3 сета. Ястремская не без проблем одолела американку в Сан-Диего

Даяна выиграла у Кэролайн Доулхайд в 1-м раунде соревнований WTA 500 в США

7B. Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине

Ангелина в двух сетах уверенно разобралась с Сарой Бейлек

7C. Костюк начала с победы турнир WTA 500 в Сан-Диего

Украинка выиграла у Энн Ли из США в трех сетах

8A. Биатлон. Меркушина-младшая – в шаге от топ-10 спринта на ЮЧМ

Украинская биатлонистка показала 11-й результат

8B. Биатлон. Биланенко – 40-й в спринте на юниорском ЧМ

Провальная гонка для сборной Украины

9A. Две украинские шпажистки в финале разыграли золото юниорского ЧЕ-2024

Анна Максименко в финальной дуэли взяла верх над подругой – Эмили Конрад

9B. Фьюри vs Усик. Кто выиграет от переноса боя?

Почему поединок не состоялся в назначенную дату

10A. Кривбасс – единоличный лидер, победа Динамо, осечки Шахтера и Днепра-1

Самые интересные события 18-го тура УПЛ

10B. Мудрик проиграл Кубок, Лунин спас Реал, Цыганков снова забил

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах