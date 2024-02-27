Мудрик проиграл Кубок, Лунин спас Реал, Цыганков снова забил

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Гол Цыганкова и пассивность Довбика

«Жирона» дома разгромила «Райо Вальекано» – 3:0.

В начале второго тайма каталонцы открыли счет, а под конец матча довели дело до разгрома.

Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе «Жироны». Нападающий отыграл 72 минуты, а вингер – 88 минут.

Украинский форвард, в целом, провел не лучший матч. Артём оказался один против трех защитников «Райо». Передачи до него почти не доходили. В конце первого тайма хотел принять мяч на грудь у ворот соперника, но подвела техника. В начале второго тайма Довбик упустил свою лучшую возможность забить гол. После паса от Цыганкова украинский нападающий пробивал метров с 5-6, но не попал в ворота с удобной позиции.

Цыганков был активен на своем правом фланге, обострял, но в первом тайме никакой остроты не было от украинского вингера. Сразу после перерыва мог открыть счет, но с близкого расстояния не переиграл вратаря «Райо». Через несколько минут именно Цыганков забил гол, решивший судьбу поединка. Мигель Гутьеррес отдал на украинца удобную передачу. Виктору оставалось из пределов штрафной попасть в дальний угол. Выполнение удара было на самом высоком уровне без шансов для вратаря. Для Цыганкова это шестой гол в сезоне.



Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Потом еще сделал почти все для гола Довбика, но Артем промазал с удобной позиции.

В целом, Виктор провел очень сильный матч. Показал, что он один из лидеров «Жироны». Может вести команду за собой, когда не все выходит у партнеров.

«Жирона» уступает лидеру Ла Лиги «Реалу» 6 очков.

Сейв Лунина

«Реал» дома одолел «Севилью» – 1:0.

Единственный гол в конце игры забил Лука Модрич.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев. У украинского вратаря было очень мало работы на протяжении матча. На старте поединка Юссеф Эн-Несири после прострела не попал в ворота с близкого расстояния. Лукас Окампос проверил Лунина дальним ударом. У Андрея все было хорошо с концентрацией. Но перед этим арбитр зафиксировал нарушение правил.

В начале второго тайма Андрей совершил главный сейв в матче, когда отразил удар Исаака Ромеро с близкого расстояния. Испанский нападающий оказался один перед воротами, но Лунин смог отразить удар коленом.

Украинский вратарь отыграл уверенно и спокойно. Спас свою команду и четко выполнял голкиперскую работу.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании. Ближайший преследователь «Жирона» отстает на 6 очков.

Малиновский вышел на замену

«Дженоа» победил дома «Удинезе» – 2:0.

«Грифоны» решили судьбу поединка в конце первого тайма, когда забили два гола. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве.

Руслан Малиновский второй матч подряд оказался в запасе. Украинский полузащитник появился на поле на 78-й минуте, когда судьба поединка была уже решена. За прошедшее на поле время украинский легионер ничем особо не отличился.



Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Единственный момент с участием Руслана, когда украинский полузащитник пытался пробить из-за пределов штрафной, но удар не получился. Защитники заблокировали попытку пробить.

«Дженоа» находится на 12-м месте с 33-мя очками.

Коваленко впервые сыграл в основе при новом тренере

«Эмполи» в гостях победил «Сассуоло» - 3:2.

Гости забили быстрый гол. Во втором тайме команды дважды забивали в ворота друг друга. «Эмполи» вырвал победу в добавленное к матчу время.

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе. Украинский полузащитник впервые вышел в основе после назначения Давиде Николы наставником «Эмполи». В общей сложности провел на поле 80 минут.

Виктор провел посредственный матч. По статистическим данным стал одним из худших в составе своей команды. Коваленко на поле особо ничем не отличился. В первом тайме мог сыграть на добивании, но откровенно проспал эпизод.

«Эмполи» находится на 13-м месте с 25-ю очками.

Надежный Миколенко

«Эвертон» расписал ничью в гостях с «Брайтоном» - 1:1.

«Чайки» спаслись от поражения в добавленное к матчу время.

Виталий Миколенко провел полный матч в составе «ирисок». Украинский защитник выглядел достаточно неплохо. Выиграл 3 из 4 дуэлей, не давал себя обыграть один в один и заблокировал один удар. В обороне Миколенко был надежен, к атакующим действиям почти не подключался.

«Эвертон» находится на 15-м месте, имея в активе 25 очков.

Забарный не удержал Фодена

«Борнмут» дома минимально уступил «МС» – 0:1.

Единственный гол в матче забил Фил Фоден в середине первого тайма.

Илья Забарный провел на поле полный поединок. В начале поединка Илья проиграл единоборство Фодену, отдавшему удобный пас на Эрлинга Холанда, но норвежский форвард не смог забить.

Через несколько минут Забарный начал длинной передачей опасную атаку «вишен», но Эдерсон справился с ударом Милоша Керкеза из-за пределов штрафной.



Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В случае с пропущенным голом ошибку совершил партнер Забарного по центру защиты Маркос Сенеси. Аргентинский защитник проиграл силовую борьбу Холанду в собственной штрафной. Могут быть вопросы и к Забарному, потому что на добивании Фоден остался один. За игрока сборной Англии отвечал именно Илья, оказавшийся далеко за спиной Фила.

В начале второго тайма Илья начал атаку, завершившуюся опасным эпизодом у ворот гостей.

Затем Забарный проиграл силовую борьбу Холанду, но сумел заблокировать удар звездного нападающего в подкате. Под конец матча Илья не дал сыграть на добивании Жереми Доку после сейва Нето.

«Борнмут» на 14-м месте с 28-ю очками. Команда Забарного не может победить в 7-ми матчах подряд в АПЛ.

Мудрик проиграл Кубок Лиги

В финале Кубка английской лиги «Челси» уступил «Ливерпулю» – 0:1.

Единственный гол в овертайме забил Вирджил ван Дейк после подачи углового.

Михаил Мудрик вышел на замену в конце основного времени. Украинский вингер располагал 30-ю минутами игрового времени. Особо ничем Михаил в конструктивном плане не отличился. Пытался работать на команду, но каких-то моментов не создал.

Мудрик стал одним из виновников поражения «Челси». Именно из-под него забил гол Вирджил ван Дейк после подачи углового. Но здесь более острый вопрос: почему Мудрик оказался во время стандарта вместе с известным мастером игры на втором этаже Вирджилом? Игра головой никогда не была сильной стороной Михаила. Нидерландский защитник воспользовался своим преимуществом в росте и принес Кубок лиги «Ливерпулю».

Зинченко продолжает лечиться

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» – 4:1. Александр Зинченко не попал в заявку «канониров» из-за травмы.

«Брентфорд» в гостях уступил «Вест Хэму» – 2:4. Егор Ярмолюк провел весь матч в запасе.

Матч «Валенсии» против «Гранады» перенесли из-за траура, связанного с пожаром в многоэтажке.

Сергей ТИЩЕНКО