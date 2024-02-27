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  4. Пять голов Холанда. Ман Сити отгрузил 6 мячей Лутону в Кубке Англии
Кубок Англии
Лутон Таун
27.02.2024 22:00 – FT 2 : 6
Манчестер Сити
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Англия
27 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 28 февраля 2024, 00:43
452
3

Пять голов Холанда. Ман Сити отгрузил 6 мячей Лутону в Кубке Англии

Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи

27 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 28 февраля 2024, 00:43
452
3
Пять голов Холанда. Ман Сити отгрузил 6 мячей Лутону в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Он оформил пента-трик, отправив мяч в ворота на 3-й, 18-й, 40-й, 55-й и 58-й минутах.

Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи, когда Холанд забивал первые 4 мяча.

Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал, жеребьевка этой стадии состоится позже.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Лутон Таун: Крул, Белл (Джонсон, 39), Берк, Менджи, Даути, Баркли, Кларк (Раддок-Мпанзу, 62), Чонг, Огбене (Хасиока, 62), Вудроу (Таунсенд, 56), Моррис.

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Стоунз (Бобб, 77), Аканджи, Аке (Серхио Гомес, 77), Ковачич, де Брюйне, Грилиш (Доку, 38), Бернарду Силва (Льюис, 77), Матеуш Нунеш, Холанд (Альварес, 77).

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Кларк (Лутон Таун).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Кларк (Лутон Таун).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Кубок Англии по футболу Лутон Таун Манчестер Сити Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Матео Ковачич
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
кокококок норвежец бы обязательно переплюнул рекорд Месси, не замени тогда ... так чего же он сейчас после 60-ой еще парочку не приткнул ...
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+2
T-800
Пеп, а надо было менять после 60 минуты, это было бы эпичнее эпичного, как 2 БОЛЬШИХ ШЛЕМА Рода Лейвера 
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0
T-800
а залпа то на весь сезон может опять не хватить, что в полуфиналах и финалах вероятность остаться без голов ... да у целых команд был обвал на голы после разных 7-1 и 2-8
интеры-псж-аргентины могут и наказать в следующий раз, за то, что распылялись их конкуренты на стадиях до финала)))))
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-1
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