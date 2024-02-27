Пять голов Холанда. Ман Сити отгрузил 6 мячей Лутону в Кубке Англии

Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Он оформил пента-трик, отправив мяч в ворота на 3-й, 18-й, 40-й, 55-й и 58-й минутах.

Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи, когда Холанд забивал первые 4 мяча.

Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал, жеребьевка этой стадии состоится позже.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Лутон Таун: Крул, Белл (Джонсон, 39), Берк, Менджи, Даути, Баркли, Кларк (Раддок-Мпанзу, 62), Чонг, Огбене (Хасиока, 62), Вудроу (Таунсенд, 56), Моррис.

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Стоунз (Бобб, 77), Аканджи, Аке (Серхио Гомес, 77), Ковачич, де Брюйне, Грилиш (Доку, 38), Бернарду Силва (Льюис, 77), Матеуш Нунеш, Холанд (Альварес, 77).

Видео голов и обзор матча

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