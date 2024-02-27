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Кубок Англии
Лутон Таун
27.02.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
27 февраля 2024, 19:40 |
393
1

Лутон Таун – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок 1/8 финала Кубка Англии состоится 27 февраля в 22:00 по Киеву

27 февраля 2024, 19:40 |
393
1
Лутон Таун – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля на Кенилворт Роуд пройдет матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором Лутон Таун сыграет против Манчестер Сити. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лутон Таун

Команда в прошлом сезоне участвовала в плей-офф за выход в АПЛ. Так было и годом ранее, но тогда шляпники уступили, а вот под руководством Эдвардса ухитрились добиться результата и наконец-то дебютировали в Премьер-лиге. Конечно, они воспринимались как явный аутсайдер – новичок, который не был в высшем дивизионе три десятилетия с хвостиком, и не имеющий особенно ни кадровых, ни финансовых ресурсов. Но при этом получается вполне бодро набирать очки и сражаться за выживание, серьезно опередив коллег по повышению из Чемпионшипа – более опытных Шеффилд Юнайтед (хотя ему недавно проиграли дома) с Бернли. Ну, а 1:4 с Ливерпулем уже никого и не удивили. Зато в кубке команда остается, следом за Болтоном выбив Эвертон.

Манчестер Сити

Клуб смог начать выступления в плей-офф Лиги чемпионов с уверенной победы в Копенгагене над одноименным соперником. В целом, никто и не сомневался, что действующий обладатель Ушастого пройдет датчан, но теперь можно на несколько недель сосредоточиться на перипетиях внутренней арены. А там царит упорная гонка за первенство, в которой, как и годом ранее, участвует Арсенал и главное – в которую вернулся Ливерпуль. Горожане допустили осечку с Челси, более того, только в концовке спаслись от поражения Стерлингу и компании. Потом был непростой поединок с Борнмутом, где гол Фодена в середине 1-го тайма так и остался единственным, зато и победным. Вполне возможно, что Гвардиола выпустит на поле резервистов и прибережет лидеров. Тоттенхэм же прошли в прошлом раунде с Ортегой, Гвардиолом, Ковачичем и Боббом в старте.

Статистика личных встреч

В декабре стороны сыграли впервые с 1999 года. И горожане победили минимально, 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом гостей. Но они экономят силы на АПЛ, так что ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент – 1,69).

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Источник Sport.ua
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sres2016
Кубковий двійник за 4,03
Прогнозувати кубкові поєдинки — справа не завжди вдячна і все ж спробую, об"єднавши два матча в експрес. Лише сухі цифри: 1.Ліон-Страсбур П1+тб1,5 (кф2,13); 2. Лутон-МанСіті ОЗ (кф1,89). Загальний кеф 4,03 
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