Лутон Таун – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

27 февраля на Кенилворт Роуд пройдет матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором Лутон Таун сыграет против Манчестер Сити. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лутон Таун

Команда в прошлом сезоне участвовала в плей-офф за выход в АПЛ. Так было и годом ранее, но тогда шляпники уступили, а вот под руководством Эдвардса ухитрились добиться результата и наконец-то дебютировали в Премьер-лиге. Конечно, они воспринимались как явный аутсайдер – новичок, который не был в высшем дивизионе три десятилетия с хвостиком, и не имеющий особенно ни кадровых, ни финансовых ресурсов. Но при этом получается вполне бодро набирать очки и сражаться за выживание, серьезно опередив коллег по повышению из Чемпионшипа – более опытных Шеффилд Юнайтед (хотя ему недавно проиграли дома) с Бернли. Ну, а 1:4 с Ливерпулем уже никого и не удивили. Зато в кубке команда остается, следом за Болтоном выбив Эвертон.

Манчестер Сити

Клуб смог начать выступления в плей-офф Лиги чемпионов с уверенной победы в Копенгагене над одноименным соперником. В целом, никто и не сомневался, что действующий обладатель Ушастого пройдет датчан, но теперь можно на несколько недель сосредоточиться на перипетиях внутренней арены. А там царит упорная гонка за первенство, в которой, как и годом ранее, участвует Арсенал и главное – в которую вернулся Ливерпуль. Горожане допустили осечку с Челси, более того, только в концовке спаслись от поражения Стерлингу и компании. Потом был непростой поединок с Борнмутом, где гол Фодена в середине 1-го тайма так и остался единственным, зато и победным. Вполне возможно, что Гвардиола выпустит на поле резервистов и прибережет лидеров. Тоттенхэм же прошли в прошлом раунде с Ортегой, Гвардиолом, Ковачичем и Боббом в старте.

Статистика личных встреч

В декабре стороны сыграли впервые с 1999 года. И горожане победили минимально, 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом гостей. Но они экономят силы на АПЛ, так что ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент – 1,69).