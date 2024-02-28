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Кубок Англии
Лутон Таун
27.02.2024 22:00 – FT 2 : 6
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 февраля 2024, 00:45 | Обновлено 28 февраля 2024, 00:47
402
0

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6. Пента-трик Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии

28 февраля 2024, 00:45 | Обновлено 28 февраля 2024, 00:47
402
0
Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6. Пента-трик Холанда. Видео голов и обзор

Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Он оформил пента-трик, отправив мяч в ворота на 3-й, 18-й, 40-й, 55-й и 58-й минутах.

Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи, когда Холанд забивал первые 4 мяча.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Кларк (Лутон Таун).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Кларк (Лутон Таун).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Кубок Англии по футболу Лутон Таун Кевин де Брюйне Манчестер Сити Матео Ковачич Эрлинг Холанд видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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