Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.

Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Он оформил пента-трик, отправив мяч в ворота на 3-й, 18-й, 40-й, 55-й и 58-й минутах.

Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи, когда Холанд забивал первые 4 мяча.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

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