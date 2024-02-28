Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6. Пента-трик Холанда. Видео голов и обзор
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Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии.
Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.
Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Он оформил пента-трик, отправив мяч в ворота на 3-й, 18-й, 40-й, 55-й и 58-й минутах.
Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи, когда Холанд забивал первые 4 мяча.
Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля
Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6
Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72
Видео голов и обзор матча
События матча
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