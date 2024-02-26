Лутон Таун

Кубок Англии
27.02.2024 22:00 - : -
Кубок Англии26 февраля 2024, 18:01 |
136
0
Лутон – Манчестер Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 февраля в 22:00 поединок 1/8 финала английского кубка
26 февраля 2024, 18:01 |
136
0
Во вторник, 27 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Лутон» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Лутон – Манчестер Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 февраля 2024, 18:24 0
Смотрите самые интересные моменты матча 18-го тура УПЛ
Футбол | 25 февраля 2024, 23:20 2
Подопечные Юргена Клоппа получили чек всего в 100 тысяч фунтов стерлингов
Теннис | 26.02.2024, 07:00
Футбол | 25.02.2024, 20:25
Футбол | 26.02.2024, 14:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.02.2024, 08:46 7
26.02.2024, 00:28
24.02.2024, 19:31 5
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
24.02.2024, 20:49 3
25.02.2024, 19:12 2