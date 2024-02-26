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Кубок Англии
Лутон Таун
27.02.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
26 февраля 2024, 18:01 |
136
0

Лутон – Манчестер Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 февраля в 22:00 поединок 1/8 финала английского кубка

26 февраля 2024, 18:01 |
136
0
Лутон – Манчестер Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

Во вторник, 27 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Лутон» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Лутон – Манчестер Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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