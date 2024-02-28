ГВАРДИОЛА: «У Холанда с де Брюйне связь была просто идеальная»

Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии. Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в интервью после матча сказал::

«Что я могу сказать? Действительно, очень хорошо. Эрлинг Холанд был в ударе, и у них с Кевином де Брюйне связь была идеальная. Это была действительно хорошая игра, и мы вышли в четвертьфинал.

Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг. А Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы здесь не без других ребят. Огромная заслуга всех.

Мы выиграли две последние игры со счетом 1:0, и против «Челси» мы хорошо играли во втором тайме, но не смогли победить. Одна игра за один раз. Кубок Англии – действительно хорошее соревнование. Нам осталась одна игра до финала на «Уэмбли».

Гвардиола отметил, что травма Джека Грилиша выглядит как рецидив травмы паха, которую он недавно получил.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

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