ГВАРДИОЛА: «У Холанда с де Брюйне связь была просто идеальная»
Наставник «Ман Сити» отметил, что у Джека Грилиша рецидив травмы паха
Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии. Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.
Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в интервью после матча сказал::
«Что я могу сказать? Действительно, очень хорошо. Эрлинг Холанд был в ударе, и у них с Кевином де Брюйне связь была идеальная. Это была действительно хорошая игра, и мы вышли в четвертьфинал.
Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг. А Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы здесь не без других ребят. Огромная заслуга всех.
Мы выиграли две последние игры со счетом 1:0, и против «Челси» мы хорошо играли во втором тайме, но не смогли победить. Одна игра за один раз. Кубок Англии – действительно хорошее соревнование. Нам осталась одна игра до финала на «Уэмбли».
Гвардиола отметил, что травма Джека Грилиша выглядит как рецидив травмы паха, которую он недавно получил.
Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля
Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6
Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна выиграла у Кэролайн Доулхайд в 1-м раунде соревнований WTA 500 в США
Президент «галактикос» хочет как можно быстрее продлить контракт с украинцем