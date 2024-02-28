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Кубок Англии
Лутон Таун
27.02.2024 22:00 – FT 2 : 6
Манчестер Сити
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Англия
28 февраля 2024, 03:42 | Обновлено 28 февраля 2024, 04:20
64
0

ГВАРДИОЛА: «У Холанда с де Брюйне связь была просто идеальная»

Наставник «Ман Сити» отметил, что у Джека Грилиша рецидив травмы паха

28 февраля 2024, 03:42 | Обновлено 28 февраля 2024, 04:20
64
0
ГВАРДИОЛА: «У Холанда с де Брюйне связь была просто идеальная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Холанд и Гвардиола

Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии. Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в интервью после матча сказал::

«Что я могу сказать? Действительно, очень хорошо. Эрлинг Холанд был в ударе, и у них с Кевином де Брюйне связь была идеальная. Это была действительно хорошая игра, и мы вышли в четвертьфинал.

Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг. А Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы здесь не без других ребят. Огромная заслуга всех.

Мы выиграли две последние игры со счетом 1:0, и против «Челси» мы хорошо играли во втором тайме, но не смогли победить. Одна игра за один раз. Кубок Англии – действительно хорошее соревнование. Нам осталась одна игра до финала на «Уэмбли».

Гвардиола отметил, что травма Джека Грилиша выглядит как рецидив травмы паха, которую он недавно получил.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Кларк (Лутон Таун).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Кларк (Лутон Таун).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Кубок Англии по футболу Лутон Таун Кевин де Брюйне Манчестер Сити Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола Джек Грилиш
Источник BBC
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