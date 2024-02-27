Кривбасс – единоличный лидер, победа Динамо, осечки Шахтера и Днепра-1

Весеннюю часть сезона УПЛ открыл поединок между ЛНЗ и «Кривбассом», в котором команда Вернидуба уверенно добыла три очка. И стала единоличным лидером чемпионата, поскольку «Днепр-1» свой матч с «Минаем» свел вничью. «Динамо» в поединке с шестью забитыми мячами одолело «Металлист 1925». Счет в игре открыл бывший полузащитник киевлян Денис Гармаш, сейчас выступающий за харьковский клуб.

На некоторых поединках тура присутствовали зрители. Не обошлось и без аккомпанемента воздушных тревог.

В сложном поединке против «Александрии» действующий чемпион – «Шахтер» – сыграл вничью. Наконец-то победила «Заря», что позволило команде покинуть турнирное дно.

Гол тура

В стартовом туре весенней части сезона был забит мяч, который может по праву претендовать на титул одного из самых красивых в чемпионате. Его автором стал игрок линии атаки «Кривбасса» Кузык. На 63-й минуте матча против ЛНЗ Денис принял мяч вблизи от правого угла штрафной площади черкасской команды, немного сместился в сторону центра ворот, и мощно зарядил с левой – мяч влетел в дальний верхний угол. Без шансов для голкипера хозяев Кучеренко.

Отмазка тура

Весьма оригинально прокомментировал разгромное поражение ЛНЗ в игре против «Кривбасса» главный тренер черкасской команды Олег Дулуб. По его словам, «одна из главный причин – адаптация после турецкого сбора. Нам не хватило времени. После возвращения в Украину у нас было всего два тренировочных занятия».

В этой связи хочется сразу же спросить: а кто вам доктор? Зачем тогда было лететь в Турцию, чтобы не успеть акклиматизироваться к домашним условиям?

Развязка тура

Все самое интересное в матче «Верес» – «Колос» случилось в последние десять минут поединка. До этого времени игра проходила в невысоком темпе, без явных голевых моментов. Но на 80-й минуте поединка гости усилиями Цурикова сумели забить первый мяч. А спустя лишь четыре минуты «Колос» удвоил преимущество в счете: дебютным мячом за ковалевскую команду отличился Паулаускас.

Контратака тура

Сложно сказать, как бы завершился поединок на ровенском «Авангарде», если бы «Колосу» за десять минут до конца основного времени поединка не удалось организовать шикарную контратаку. Ее автором и вдохновителем стал Тотовицкий. Андрей прервал атаку «Вереса» на своей половине поля, затем, обыграв оппонента, продвинулся на чужую часть поля, где его усилия поддержали партнеры. Эффектную точку в этой контратаке поставил Цуриков, которому удался сильный и точный удар в верхний угол ворот.

Неожиданность тура

СК Днепр-1

Лидер не смог обыграть аутсайдера. «Днепр-1» на своей арене принимал «Минай». Несмотря на кажущееся превосходство в классе, матч для днепрян сложился неудачно. Они первыми пропустили в середине первого тайма (отличился Ременяк). А в конце первой половины игры могли и вовсе не думать выходить на второй тайм, если бы Кораблин реализовал пенальти.

Но «Днепр-1» выручил голкипер Волынец. Во втором тайме подопечные Юрия Максимова заметно оживились, и наконец-то смогли сравнять счет: Пихаленок точно пробил с 11-метровой отметки. Но вырвать победу хозяевам не удалось. Хотя моментов для этого у них было достаточно.

Тревоги тура

Первый весенний тур порадовал неплохой погодой. И присутствием зрителей на некоторых поединках. Но и воздушные тревоги тоже, к сожалению, присутствовали. Особенно досталось матчу «Днепр-1» – «Минай».

Из-за сигнала тревоги начало игры пришлось сместить на целых сорок минут. Но даже когда поединок начался, сигналы воздушной тревоги его сопровождали с завидным постоянством.

И в понедельничном отрезке тура тоже не обошлось без вмешательства сигналов воздушной тревоги: на время было отложено начало поединков в Житомире и Александрии.

«Фигаро» тура

Новоиспеченный футболист «Металлиста 1925» Гармаш первый официальный поединок за свою команду провел против своей бывшей команды – «Динамо», цвета которой он защищал почти пятнадцать лет. И так случилось, что именно динамовцам Денис забил свой первый гол за «25-х», отличившись уже в дебюте встречи.

Но не только забитым мячом отличился Гармаш. А и постоянными разговорами с арбитром, и желтой карточкой. В перерыве матча Виктор Скрипник от греха подальше заменил Дениса.

ФК Динамо. Денис Гармаш забил в ворота бывшей команды

Юбиляр тура

Гол, который Виталий Буяльский забил в ворота «Металлиста 1925», стал для полузащитника «бело-синих» юбилейным – семидесятым (с учетом всех турниров). Буяльский стал лишь десятым игроков в независимой динамовской истории, кому покорился такой рубеж.

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Болельщики тура

Игру между «Металлистом 1925» и «Динамо» посетили две бывшие звезды «бело-синих» – экс-нападающий Артем Милевский и экс-защитник Евгений Хачериди. Их присутствие оказалось удачным: «бело-синие» одержали уверенную победу.

Ничья тура

На «Арене Львов» встретились главные возмутители спокойствия первой части сезона УПЛ – «Рух» и «Полесье». Интересные команды, проповедующие зрелищный футбол. Но в этот раз соперники решили во главу угла поставить не зрелище, а результат.

Матч не обиловал опасными моментами. Да и высокими скоростями. В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами (Будкивский и Пидгурский), а во второй половине игры сосредоточились на обороне. Оборона оказалась явно сильнее атаки.

Удаление тура

Первая «весенняя» красная карточка была предъявлена в поединке «Заря» – «Ворскла» защитнику полтавчан Крупскому. На 63-й минуте Илья получил «горчичник», а спустя семь минут был номинирован еще одной желтой карточкой, которая превратилась в красную.

Удаление Крупского усложнило и без того непростую задачу «Ворсклы», которая проигрывала с конца первого тайма (за «Зарю» забил Башич). В итоге подопечным Сергея Долганского так и не удалось уйти от поражения.

Травмы тура

Ключевой полузащитник «Шахтера» Александр Зубков не смог доиграть поединок против «Александрии». Под занавес первого тайма он получил травму в столкновении с Иваном Калюжным и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Марьян Швед.

Серьезную травму получил полузащитник «Полесья» Бени Макуана. У него диагностировали разрыв мышцы задней поверхности бедра. Срок восстановления клубные врачи не называют, но сам Макуана сообщил, что в этом сезоне уже точно не сыграет.

Сенсация тура

ФК Александрия

«Шахтер» форсировал подготовку к сезону, ибо «горнякам» предстояло сыграть в плей-офф Лиги Европы против «Марселя». Дончане не прошли французский клуб, но их игровой тонус должен был быть существенно выше соответствующего показателя «Александрии».

Тем не менее, команда Руслана Ротаня стала непреодолимым препятствием для команды Марино Пушича. На протяжении всей игры гости имели небольшое территориальное преимущество, но материализовать его так и не смоги.

«Александрия» для «горняков» становится настоящим камнем преткновения. В последних 11 поединках против «Александрии» донецкая команда теряла очки в восьми встречах.

Теперь по потерянным очкам «Шахтер» уступает «Динамо». И лишь на один балл опережает «Кривбасс», с которым встретится в следующем туре.

Статистика тура

И по игре, и особенно по основным статистическим показателям «Оболонь» превзошла «Черноморец». Однако победить соперника подопечным Валерия Иващенко не удалось. Подопечные Романа Григорчука продемонстрировали редкое умение выжимать максимум из минимума. Одесситы за весь матч нанесли лишь один удар по воротам. Он же и оказался результативным. А вот «пивовары» настреляли аж на 18 ударов, из которых в створ – сразу восемь. Но смогли забить тоже лишь один мяч.

Символическая сборная тура: Варакута – Шабанов, Логинов, Цуриков – Илич, Пихаленок – Тотовицкий, Ременяк, Шапаренко, Д. Кузык – Ванат.