Виталий Буяльский забил 70-й гол в составе Динамо

В номинально выездном матче 18-го тура чемпионата Украины против харьковского «Металлиста 1925» полузащитник Виталий Буяльский забил юбилейный гол за «Динамо» во всех турнирах.

Мяч, проведённый Виталием на 69-й минуте, стал третьим для номинальных гостей в этом матче и 70-м для опытного футболиста в составе «бело-синих».

Буяльский забил 54 мяча в УПЛ, 1 – в Кубке Украины, 14 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке.

Отметим, что Виталий становится 10-м динамовцем, покорившим этот голевой рубеж за время независимости.

Юбилейные голы Виталия Буяльского в составе «Динамо» во всех турнирах

№ Дата Турнир Соперник Гол Счет (поле)

1-й 26.02.2015 Лига Европы Генгам 46' 3:1 (д)

10-й 29.07.2018 УПЛ Карпаты 8’ 5:0 (д)

20-й 03.04.2019 УПЛ Заря 58' 3:2 (г)

30-й 07.06.2020 УПЛ Александрия 14' 5:1 (д)

40-й 01.05.2021 УПЛ Ворскла 15' 5:1 (г)

50-й 12.12.2021 УПЛ Заря 44' 1:1 (д)

60-й 10.11.2022 УПЛ Александрия 10’ 3:1 (д)

70-й 25.02.2024 УПЛ Металлист 1925 69’ 4:2 (г)