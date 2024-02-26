Виталий Буяльский забил 70-й гол в составе Динамо
Полузащитник стал 10-м динамовцем, кому покорился данный рубеж за время независимости
В номинально выездном матче 18-го тура чемпионата Украины против харьковского «Металлиста 1925» полузащитник Виталий Буяльский забил юбилейный гол за «Динамо» во всех турнирах.
Мяч, проведённый Виталием на 69-й минуте, стал третьим для номинальных гостей в этом матче и 70-м для опытного футболиста в составе «бело-синих».
Буяльский забил 54 мяча в УПЛ, 1 – в Кубке Украины, 14 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке.
Отметим, что Виталий становится 10-м динамовцем, покорившим этот голевой рубеж за время независимости.
Юбилейные голы Виталия Буяльского в составе «Динамо» во всех турнирах
№ Дата Турнир Соперник Гол Счет (поле)
1-й 26.02.2015 Лига Европы Генгам 46' 3:1 (д)
10-й 29.07.2018 УПЛ Карпаты 8’ 5:0 (д)
20-й 03.04.2019 УПЛ Заря 58' 3:2 (г)
30-й 07.06.2020 УПЛ Александрия 14' 5:1 (д)
40-й 01.05.2021 УПЛ Ворскла 15' 5:1 (г)
50-й 12.12.2021 УПЛ Заря 44' 1:1 (д)
60-й 10.11.2022 УПЛ Александрия 10’ 3:1 (д)
70-й 25.02.2024 УПЛ Металлист 1925 69’ 4:2 (г)
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