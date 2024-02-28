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Кубок Англии
Борнмут
27.02.2024 21:30 – FT 0 : 1
Лестер
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Англия
28 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 28 февраля 2024, 00:35
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0

Поражение Забарного. Лестер одолел Борнмут в овертайме и вышел в 1/4 финала

Единственный в матче гол на 105-й минуте забил Абдул Фатаву

28 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 28 февраля 2024, 00:35
40
0
Поражение Забарного. Лестер одолел Борнмут в овертайме и вышел в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» на выезде обыграл «Борнмут» в овертайме (1:0 д.в.

В игре на стадионе «Виталити» в Борнмуте в основное время зрители голов не увидели.

Единственный в матче гол забил Абдул Фатаву на 105-й минуте.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.

«Лестер» вышел в четвертьфинал, жеребьевка стадии состоится позже.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.)

Гол: Фатаву, 105

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Источник Sport.ua
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