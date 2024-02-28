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Кубок Англии
Борнмут
27.02.2024 21:30 – FT 0 : 1
Лестер
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Англия
28 февраля 2024, 05:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:12
12
0

Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.) Поражение Забарного. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Англии

28 февраля 2024, 05:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:12
12
0
Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.) Поражение Забарного. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» на выезде обыграл «Борнмут» в овертайме (1:0 д.в.)

В игре на стадионе «Виталити» в Борнмуте в основное время зрители голов не увидели.

Единственный в матче гол забил Абдул Фатаву на 105-й минуте.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.)

Гол: Фатаву, 105

Видео голов и обзор матча

События матча

105’
ГОЛ ! Мяч забил Иссааку Абдул Фатаву (Лестер).
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Кубок Англии по футболу Борнмут Лестер Илья Забарный видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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