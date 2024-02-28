Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.) Поражение Забарного. Видео гола и обзор матча

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» на выезде обыграл «Борнмут» в овертайме (1:0 д.в.)

В игре на стадионе «Виталити» в Борнмуте в основное время зрители голов не увидели.

Единственный в матче гол забил Абдул Фатаву на 105-й минуте.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.)

Гол: Фатаву, 105

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