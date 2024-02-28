Англия28 февраля 2024, 05:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:12
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Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.) Поражение Забарного. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Англии
28 февраля 2024, 05:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:12
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» на выезде обыграл «Борнмут» в овертайме (1:0 д.в.)
В игре на стадионе «Виталити» в Борнмуте в основное время зрители голов не увидели.
Единственный в матче гол забил Абдул Фатаву на 105-й минуте.
Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.
Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля
Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.)
Гол: Фатаву, 105
Видео голов и обзор матча
События матча
105’
ГОЛ ! Мяч забил Иссааку Абдул Фатаву (Лестер).
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