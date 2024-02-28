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Англия
28 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 28 февраля 2024, 06:24
767
1

Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?

Форвард Баварии имеет 27 забитых мячей, что дает 54 очка

28 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 28 февраля 2024, 06:24
767
1
Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Twitter

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 27 голов (54 очка для рейтинга).

Второе место занимает Лаутаро Мартинеса из «Интера» (22 мяча, 44 очка). Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе находится на третьей позиции (21 гол, 42 очка).

Норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забил 17 голов (34 очка) и занимает 7-е место.

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» входит в топ-20, забив 14 мячей (28 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 28 февраля 2024 года

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Золотая бутса Интер Милан Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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luceorius
 На цей раз Холанд навряд чи до трійки кращих потрапить. ЗМ, очевидно, теж цьогоріч омине його, тож залишиться сподіватись тільки на колективні титули разом із МС. 
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