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Кубок Испании
Реал Сосьедад
27.02.2024 22:30 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 февраля 2024, 01:35 | Обновлено 28 февраля 2024, 01:44
214
0

В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист

Мальорка обыграла Реал Сосьедад и вышла в финал Копа дель Рэй

28 февраля 2024, 01:35 | Обновлено 28 февраля 2024, 01:44
214
0
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля завершилось первое противостояние 1/2 финала Кубка Испании и определен первый финалист.

«Реал Сосьедад» и «Мальорка» провели вторую игру в Сан-Себастьяне после ничьей в первом матче (0:0).

Перед перерывом Браис Мендес у хозяев поля не реализовал пенальти. Во втором тайме защитник Джованни Гонсалес вывел гостей вперед. На 71-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счет.

Победитель был определен в серии пенальти, где точнее оказались гости (1:1, пен. 5:4). Мальорка сенсационно вышла в финал.

Во втором полуфинале 29 февраля ответный матч проведут «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид. В первой игре выиграли баски со счетом 1:0.

Кубок Испании. 1/2 финала

Ответный матч, 27 февраля

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:1 (пен. 4:5) [первый матч – 0:0]

Голы: Микель Оярсабаль, 71 – Джованни Гонсалес, 50

Незабитый пенальти: Браис Мендес, 45+1 (Реал Сосьедад)

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Кубок Испании по футболу Мальорка Реал Сосьедад серия пенальти Микель Оярсабаль Браис Мендес пенальти
Источник Sport.ua
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