В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист

27 февраля завершилось первое противостояние 1/2 финала Кубка Испании и определен первый финалист.

«Реал Сосьедад» и «Мальорка» провели вторую игру в Сан-Себастьяне после ничьей в первом матче (0:0).

Перед перерывом Браис Мендес у хозяев поля не реализовал пенальти. Во втором тайме защитник Джованни Гонсалес вывел гостей вперед. На 71-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счет.

Победитель был определен в серии пенальти, где точнее оказались гости (1:1, пен. 5:4). Мальорка сенсационно вышла в финал.

Во втором полуфинале 29 февраля ответный матч проведут «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид. В первой игре выиграли баски со счетом 1:0.

Кубок Испании. 1/2 финала

Ответный матч, 27 февраля

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:1 (пен. 4:5) [первый матч – 0:0]

Голы: Микель Оярсабаль, 71 – Джованни Гонсалес, 50

Незабитый пенальти: Браис Мендес, 45+1 (Реал Сосьедад)

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