Реал Сосьедад – Мальорка. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

27 февраля на Реале Арена пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором Реал Сосьедад сыграет против Мальорки. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда явно не сможет повторить успех прошлой темпорады. Тогда чурри-урдин еще и повезло, ведь они сумели воспользоваться кризисом завсегдатая квартета лидеров Примеры – Севильи – и смогли ее заместить в топ-4. Но сейчас клуб из Сан-Себастьяна не впечатляет, пусть мало проигрывая, но часто теряя очки и сводя матчи к ничьим. И еще и Жирона с Атлетиком резко прибавили, в итоге оставив подопечных Иманоля Альгуасиля максимум на шестом месте. И это еще нужно отбиться от преследования Бетиса.

Долгожданная Лига чемпионов принесла первое место в группе с Интером, но потом, при хорошей игре в Париже, Реал Сосьедад уступил ПСЖ (0:2), и отыграться будет сложно. Остается только Кубок Испании, где баски вышли в полуфинал, пройдя Осасуну и Сельту, после чего первый поединок 1/2 финала с Мальоркой закончили ничьей.

Мальорка

Клуб после назначения главным тренером Агирре чудесным образом спасся от вылета из Примеры в 2022 году. А в прошлой темпораде было уже девятое место. Сейчас бермельонцы снова погрузились в борьбу за выживание и не набирают в среднем и одного очка за матч в Ла Лиге. Хорошо, что есть сразу три откровенно проваливающихся коллектива, которые позволяют всем остальным ощущать себя относительно спокойно.

В 2024 году очки набирались, и были даже победы – в феврале, например, на своем поле – Мальорка обыграла Райо Вальекано (2:1). Да и с Алавесом на выезде закончила вничью (1:1). Зато в Копе получилось выбить не только Бургос с Тенерифе, но и открытие этого розыгрыша Примеры – Жирону. Впрочем, первый матч Мальорка дома завершила с Реалом Сосьедад вничью (0:0).

Статистика личных встреч

После упомянутой нулевой ничьей в Кубке 18 февраля бермельонес дома уступили в меньшинстве чурри-урдин (1:2).

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что уж дома подопечные Альгуасиля докажут свою силу. Рекомендуем ставить на победу хозяев в основное время поединка (коэффициент – 1,62).