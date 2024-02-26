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Кубок Испании
Реал Сосьедад
27.02.2024 22:30 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
26 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:48
26
0

Реал Сосьедад – Мальорка. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 февраля в 22:30 матч Кубка Испании

26 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:48
26
0
Реал Сосьедад – Мальорка. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьедад – Мальорка

Во вторник, 27 февраля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится на стадионе «Аноэта» и начнется в 22:30.

В первом поединке команды сыграли в сухую ничью.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Реал Сосьедад – Мальорка. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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