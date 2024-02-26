Во вторник, 27 февраля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится на стадионе «Аноэта» и начнется в 22:30.

В первом поединке команды сыграли в сухую ничью.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Реал Сосьедад – Мальорка. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция