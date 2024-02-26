Кубок Испании
27.02.2024 22:30 - : -
Кубок Испании26 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:48
26
0
Реал Сосьедад – Мальорка. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 февраля в 22:30 матч Кубка Испании
26 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:48
26
0
Во вторник, 27 февраля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится на стадионе «Аноэта» и начнется в 22:30.
В первом поединке команды сыграли в сухую ничью.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Реал Сосьедад – Мальорка. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 февраля 2024, 22:45 0
Маркос Антонио Аумада в 4-м раунде решил не продолжать поединок
Теннис | 26 февраля 2024, 07:00 0
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе
Футбол | 26.02.2024, 00:28
Футбол | 26.02.2024, 17:33
Футбол | 26.02.2024, 10:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.02.2024, 10:18 4
25.02.2024, 21:01 11
24.02.2024, 21:12 2
25.02.2024, 08:46 7
Футбол
26.02.2024, 01:11
25.02.2024, 15:49 8
25.02.2024, 19:12 2