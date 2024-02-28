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Кубок Франции
Лион
27.02.2024 21:45 – FT 0 : 0
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
28 февраля 2024, 01:55 | Обновлено 28 февраля 2024, 02:16
13
0

Лион по пенальти обыграл Страсбург и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

В игровое время голов не было, серию пенальти точнее исполнили хозяева

28 февраля 2024, 01:55 | Обновлено 28 февраля 2024, 02:16
13
0
Лион по пенальти обыграл Страсбург и вышел в 1/2 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» на домашней арене по пенальти выиграл у «Страсбурга».

В игровое время зрители голов не увидели, а серии пенальти точнее оказались хозяева поля (0:0, пен. 4:3).

«Лион» первым вышел в полуфинал, жеребьевка состоится позже.

В других матчах 1/4 финала сыграют: Руан – Валансьенн (28 февраля), Ле-Пюи – Ренн (29 февраля), ПСЖ – Ницца (13 марта).

Кубок Франции. 1/4 финала, 27 февраля

Лион – Страсбург – 0:0 (пен. 4:3)

Серия пенальти: Делен (не забил), Какере (1:0), Дукуре (1:1), Орбан (2:1), Сиссоко (2:2), Мейтленд-Найлс (3:2), Эмега (3:3), Шерки (4:3), Перрен (не забил).

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Шерки (Лион).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Лион).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ибраима Сиссоко (Страсбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гифт Орбан (Лион).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Исмаэль Дукуре (Страсбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Максенс Какере (Лион).
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Источник Sport.ua
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