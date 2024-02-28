Лион по пенальти обыграл Страсбург и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» на домашней арене по пенальти выиграл у «Страсбурга».

В игровое время зрители голов не увидели, а серии пенальти точнее оказались хозяева поля (0:0, пен. 4:3).

«Лион» первым вышел в полуфинал, жеребьевка состоится позже.

В других матчах 1/4 финала сыграют: Руан – Валансьенн (28 февраля), Ле-Пюи – Ренн (29 февраля), ПСЖ – Ницца (13 марта).

Кубок Франции. 1/4 финала, 27 февраля

Лион – Страсбург – 0:0 (пен. 4:3)

Серия пенальти: Делен (не забил), Какере (1:0), Дукуре (1:1), Орбан (2:1), Сиссоко (2:2), Мейтленд-Найлс (3:2), Эмега (3:3), Шерки (4:3), Перрен (не забил).

Видео голов и обзор матча