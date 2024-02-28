Он получил десятку. В WhoScored оценили пента-трик Холанда на максимум
Кевин де Брюйне за 4 голевых передачи получил высокую оценку 9.3
Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии. Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.
Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд за пента-трик получил от веб-портала WhoScored максимальную оценку 10.0.
Бельгийский хавбек горожан Кевин де Брюйне за 4 голевых передачи получил высочайшую оценку 9.3.
Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля
Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6
Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72
Оценки от WhoScored
Видео голов и обзор матча
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