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Англия
28 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 28 февраля 2024, 04:48
71
0

Он получил десятку. В WhoScored оценили пента-трик Холанда на максимум

Кевин де Брюйне за 4 голевых передачи получил высокую оценку 9.3

28 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 28 февраля 2024, 04:48
71
0
Он получил десятку. В WhoScored оценили пента-трик Холанда на максимум
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии. Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд за пента-трик получил от веб-портала WhoScored максимальную оценку 10.0.

Бельгийский хавбек горожан Кевин де Брюйне за 4 голевых передачи получил высочайшую оценку 9.3.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Оценки от WhoScored

Видео голов и обзор матча

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Кубок Англии по футболу Лутон Таун Кевин де Брюйне Манчестер Сити Эрлинг Холанд оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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