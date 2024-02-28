Кубок Англии
Англия28 февраля 2024, 01:05 | Обновлено 28 февраля 2024, 01:24
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Сороки чуть не пролетели мимо. Ньюкасл по пенальти прошел Блэкберн в Кубке
«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал, жеребьевка этой стадии пройдет позже
28 февраля 2024, 01:05 | Обновлено 28 февраля 2024, 01:24
51
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» выиграл у «Блэкберна» в гостях на стадионе «Эвуд Парк».
На 71-й минуте форвард гостей Энтони Гордон открыл счет для гостей. Хозяева поля быстро отыгрались усилиями Сэмми Смодича.
В овертаймах голов не было, а серию пенальти точнее пробили сороки (1:1 пен. 4:3).
«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал, жеребьевка этой стадии пройдет позже.
Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля
Блэкберн Роверс – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)
Гол: Смодич, 79 – Гордон, 71
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