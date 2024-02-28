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Кубок Англии
Блэкберн
27.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
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Англия
28 февраля 2024, 01:05 | Обновлено 28 февраля 2024, 01:24
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0

Сороки чуть не пролетели мимо. Ньюкасл по пенальти прошел Блэкберн в Кубке

«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал, жеребьевка этой стадии пройдет позже

28 февраля 2024, 01:05 | Обновлено 28 февраля 2024, 01:24
51
0
Сороки чуть не пролетели мимо. Ньюкасл по пенальти прошел Блэкберн в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» выиграл у «Блэкберна» в гостях на стадионе «Эвуд Парк».

На 71-й минуте форвард гостей Энтони Гордон открыл счет для гостей. Хозяева поля быстро отыгрались усилиями Сэмми Смодича.

В овертаймах голов не было, а серию пенальти точнее пробили сороки (1:1 пен. 4:3).

«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал, жеребьевка этой стадии пройдет позже.

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Блэкберн Роверс – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)

Гол: Смодич, 79 – Гордон, 71

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Кубок Англии по футболу Ньюкасл Блэкберн серия пенальти Энтони Гордон
Источник Sport.ua
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