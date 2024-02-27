Во вторник, 27 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Блэкберн» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Блэкберне на стадионе «Ивуд Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Блэкберн – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция