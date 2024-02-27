Кубок Англии
Кубок Англии27 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:53
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Блэкберн – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 февраля в 21:45 поединок 1/8 финала английского кубка
27 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:53
97
0
Во вторник, 27 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Блэкберн» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Блэкберне на стадионе «Ивуд Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Блэкберн – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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