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Кубок Англии
Блэкберн
27.02.2024 22:00 – 56 0 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
27 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:53
97
0

Блэкберн – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 февраля в 21:45 поединок 1/8 финала английского кубка

27 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:53
97
0
Блэкберн – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ньюкасл

Во вторник, 27 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Блэкберн» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Блэкберне на стадионе «Ивуд Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Блэкберн – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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