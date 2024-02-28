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Кубок Англии
Блэкберн
27.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 февраля 2024, 05:30 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:43
132
0

Блэкберн – Ньюкасл – 1:1 (пен. 3:4). Сороки идут дальше. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Англии

28 февраля 2024, 05:30 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:43
132
0
Блэкберн – Ньюкасл – 1:1 (пен. 3:4). Сороки идут дальше. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» выиграл у «Блэкберна» в гостях на стадионе «Эвуд Парк».

На 71-й минуте форвард гостей Энтони Гордон открыл счет для гостей. Хозяева поля быстро отыгрались усилиями Сэмми Смодича.

В овертаймах голов не было, а серию пенальти точнее пробили сороки (1:1 пен. 4:3).

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Блэкберн Роверс – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)

Гол: Смодич, 79 – Гордон, 71

Видео голов и обзор матча

События матча

120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Yasin Ayari (Блэкберн).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эллиот Андерсон (Ньюкасл).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Арнор Сигурдссон (Блэкберн).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Callum Brittain (Блэкберн).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмми Смодич (Блэкберн).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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