Кубок Англии
Англия28 февраля 2024, 05:30 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:43
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Блэкберн – Ньюкасл – 1:1 (пен. 3:4). Сороки идут дальше. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Англии
28 февраля 2024, 05:30 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:43
132
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Ньюкасл» выиграл у «Блэкберна» в гостях на стадионе «Эвуд Парк».
На 71-й минуте форвард гостей Энтони Гордон открыл счет для гостей. Хозяева поля быстро отыгрались усилиями Сэмми Смодича.
В овертаймах голов не было, а серию пенальти точнее пробили сороки (1:1 пен. 4:3).
Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля
Блэкберн Роверс – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)
Гол: Смодич, 79 – Гордон, 71
Видео голов и обзор матча
События матча
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Yasin Ayari (Блэкберн).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эллиот Андерсон (Ньюкасл).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Арнор Сигурдссон (Блэкберн).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Callum Brittain (Блэкберн).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмми Смодич (Блэкберн).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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