11 февраля состоялся финальный матч Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Нигерии. Игра завершилась победой хозяев турнира со счетом 2:1.

У нигерийцев на 38-й минуте гол забил Уильям Трост-Эконг, однако слоны ответили двумя мячами после перерыва. На 62-й минуте хавбек Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Алле забил победный мяч.

Очень забавно выглядел эпизод сразу же после гола Нигерии. Президент ФИФА Джанни Инфантино с недовольным выражением лица смотрел в свой телефон, а легендарный тренер Арсен Венгер подсматривал сзади.

Интересно, что в итоге хозяева турнира сделали камбек...

ФОТО. Венгер подсмотрел, как Инфантино делает победу Кот-д'Ивуара на КАН

📸 - Arsene Wenger curious to see what Infantino is doing on his phone. pic.twitter.com/awXzS2Qmt5