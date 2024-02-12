ФОТО. Венгер подсмотрел, как Инфантино делает победу Кот-д'Ивуара на КАН
Забавное фото с финала Кубка африканских наций
11 февраля состоялся финальный матч Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Нигерии. Игра завершилась победой хозяев турнира со счетом 2:1.
У нигерийцев на 38-й минуте гол забил Уильям Трост-Эконг, однако слоны ответили двумя мячами после перерыва. На 62-й минуте хавбек Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Алле забил победный мяч.
Очень забавно выглядел эпизод сразу же после гола Нигерии. Президент ФИФА Джанни Инфантино с недовольным выражением лица смотрел в свой телефон, а легендарный тренер Арсен Венгер подсматривал сзади.
Интересно, что в итоге хозяева турнира сделали камбек...
ФОТО. Венгер подсмотрел, как Инфантино делает победу Кот-д'Ивуара на КАН
📸 - Arsene Wenger curious to see what Infantino is doing on his phone. pic.twitter.com/awXzS2Qmt5— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) February 11, 2024
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