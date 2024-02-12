Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Венгер подсмотрел, как Инфантино делает победу Кот-д'Ивуара на КАН
Кубок африканских наций
12 февраля 2024, 01:10 |
565
0

ФОТО. Венгер подсмотрел, как Инфантино делает победу Кот-д'Ивуара на КАН

Забавное фото с финала Кубка африканских наций

12 февраля 2024, 01:10 |
565
0
ФОТО. Венгер подсмотрел, как Инфантино делает победу Кот-д'Ивуара на КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино и Арсен Венгер

11 февраля состоялся финальный матч Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Нигерии. Игра завершилась победой хозяев турнира со счетом 2:1.

У нигерийцев на 38-й минуте гол забил Уильям Трост-Эконг, однако слоны ответили двумя мячами после перерыва. На 62-й минуте хавбек Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Алле забил победный мяч.

Очень забавно выглядел эпизод сразу же после гола Нигерии. Президент ФИФА Джанни Инфантино с недовольным выражением лица смотрел в свой телефон, а легендарный тренер Арсен Венгер подсматривал сзади.

Интересно, что в итоге хозяева турнира сделали камбек...

ФОТО. Венгер подсмотрел, как Инфантино делает победу Кот-д'Ивуара на КАН

По теме:
Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2. Финал Кубка Африки. Видео голов и обзор матча
Слоны взяли трофей. Кот-д'Ивуар выиграл финал домашнего Кубка Африки
Нигерия – Кот-д'Ивуар. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE
Джанни Инфантино Арсен Венгер фото Кубок африканских наций 2023 сборная Нигерии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
Хоккей | 11 февраля 2024, 11:34 14
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации

«Сине-желтые» в шаге от большого успеха

Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?
Футбол | 11 февраля 2024, 20:42 11
Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?
Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?

Экс-тренер сборной высказался об украинском вингере

Барселона – Гранада – 3:3. Дубль Ламина Ямала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12.02.2024, 00:35
Барселона – Гранада – 3:3. Дубль Ламина Ямала. Видео голов и обзор матча
Барселона – Гранада – 3:3. Дубль Ламина Ямала. Видео голов и обзор матча
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11.02.2024, 19:41
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
Футбол | 11.02.2024, 20:10
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
10.02.2024, 19:15 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
10.02.2024, 09:01 4
Футбол
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
10.02.2024, 22:34 7
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 7
Футбол
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 15
Хоккей
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
10.02.2024, 22:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем