Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обогнал Фергюсона. Наставник Реала установил рекорд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 09:51 |
295
0

Обогнал Фергюсона. Наставник Реала установил рекорд в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти вышел на первое место по количеству проведенных матчей

28 ноября 2024, 09:51 |
295
0
Обогнал Фергюсона. Наставник Реала установил рекорд в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В матче 5-го тура Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил испанский «Реал» со счетом 2:0. В этом поединке наставник мадридского клуба Карло Анчелотти установил рекорд турнира – вышел на первое место по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.

В активе итальянского специалиста 215 матчей – по этому показателю он обогнал легендарного Алекса Фергюсона (214).

Команды, которыми руководил Анчелотти в Лиге чемпионов:

  • Милан – (77 матчей)
  • Реал Мадрид – (68)
  • Челси – (18)
  • Бавария – (12)
  • Наполи – (12)
  • Ювентус – (10)
  • ПСЖ – (10)
  • Парма – (8)

Кроме этого, Карло Анчелотти является тренером, который выиграл больше всего матчей в Лиге чемпионов – 123. Специалист единственный, кто побеждал в этом турнире пять раз.

По теме:
«Чтобы вас перекосило». Реакция фанатов Шахтера на досадное поражение в ЛЧ
Отметили голкипера Шахтера. Определены лучшие сейвы тура Лиги чемпионов
Защитник ПСВ: «Это было полное сумасшествие»
Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль - Реал Карло Анчелотти Алекс Фергюсон
Микола Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Футбол | 27 ноября 2024, 13:41 57
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК

Ранее Роман Кадемин заявил, что воевать за коррупционеров не собирается

У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
Футбол | 28 ноября 2024, 04:50 9
У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер

27 ноября горняки уступили нидерландской команде в 5-м туре еврокубка со счетом 2:3

Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28.11.2024, 10:12
Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Футбол | 27.11.2024, 12:31
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27.11.2024, 23:56
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
28.11.2024, 06:23 25
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем