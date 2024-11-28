Обогнал Фергюсона. Наставник Реала установил рекорд в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил испанский «Реал» со счетом 2:0. В этом поединке наставник мадридского клуба Карло Анчелотти установил рекорд турнира – вышел на первое место по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.

В активе итальянского специалиста 215 матчей – по этому показателю он обогнал легендарного Алекса Фергюсона (214).

Команды, которыми руководил Анчелотти в Лиге чемпионов:

Милан – (77 матчей)

Реал Мадрид – (68)

Челси – (18)

Бавария – (12)

Наполи – (12)

Ювентус – (10)

ПСЖ – (10)

Парма – (8)

Кроме этого, Карло Анчелотти является тренером, который выиграл больше всего матчей в Лиге чемпионов – 123. Специалист единственный, кто побеждал в этом турнире пять раз.