Обогнал Фергюсона. Наставник Реала установил рекорд в Лиге чемпионов
Карло Анчелотти вышел на первое место по количеству проведенных матчей
В матче 5-го тура Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил испанский «Реал» со счетом 2:0. В этом поединке наставник мадридского клуба Карло Анчелотти установил рекорд турнира – вышел на первое место по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.
В активе итальянского специалиста 215 матчей – по этому показателю он обогнал легендарного Алекса Фергюсона (214).
Команды, которыми руководил Анчелотти в Лиге чемпионов:
- Милан – (77 матчей)
- Реал Мадрид – (68)
- Челси – (18)
- Бавария – (12)
- Наполи – (12)
- Ювентус – (10)
- ПСЖ – (10)
- Парма – (8)
Кроме этого, Карло Анчелотти является тренером, который выиграл больше всего матчей в Лиге чемпионов – 123. Специалист единственный, кто побеждал в этом турнире пять раз.
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