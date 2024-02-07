Педриньо возвращается в Шахтер, Очеретько в Днепре-1, украинец в Сампдории
Главные новости за 6 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 февраля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
Пока бразильский вингер продолжит выступления в «Атлетико Минейро»
1B. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1
Аренда Олега Очеретько рассчитана до завершения нынешнего сезона
2A. С дебютом новичка. Днепр-1 уверенно выиграл в контрольном матче
Команда Максимова забила два гола черногорскому клубу Дечич
2B. Кривбасс разгромил дубль середняка АПЛ Брентфорда
Команда Вернидуба оформила шесть голов
3. ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
Владислав Яворский будет выступать за «Сампдорию»
4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал экс-игрока Металлиста и Кривбасса
Евгений Банада подписал однолетний контракт с ровенским клубом
5. Иордания сенсационно обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии
Вторую путевку в финал 7 февраля разыграют сборные Ирана и Катара
6A. Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Тренеры «галактикос» считают Лунина лучше Кепы
6B. Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Испанский вратарь не теряет надежды вернуть место в старте
7A. А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
Футболисты считают, что их обманули с «грандиозным проектом»
7B. Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Украинец недавно получил повреждение на тренировке
8. Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украинская команда забросила четыре шайбы
9A. Калинина добыла первую победу в 2024 году
Ангелина оказалась сильнее Лючии Бронцетти в Абу-Даби
9B. Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби
Леся проиграла матч первого раунда
10A. Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
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10B. Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко
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