Педриньо возвращается в Шахтер, Очеретько в Днепре-1, украинец в Сампдории

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 февраля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом

Пока бразильский вингер продолжит выступления в «Атлетико Минейро»

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1

Аренда Олега Очеретько рассчитана до завершения нынешнего сезона

2A. С дебютом новичка. Днепр-1 уверенно выиграл в контрольном матче

Команда Максимова забила два гола черногорскому клубу Дечич

2B. Кривбасс разгромил дубль середняка АПЛ Брентфорда

Команда Вернидуба оформила шесть голов

3. ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом

Владислав Яворский будет выступать за «Сампдорию»

4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал экс-игрока Металлиста и Кривбасса

Евгений Банада подписал однолетний контракт с ровенским клубом

5. Иордания сенсационно обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии

Вторую путевку в финал 7 февраля разыграют сборные Ирана и Катара

6A. Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?

Тренеры «галактикос» считают Лунина лучше Кепы

6B. Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?

Испанский вратарь не теряет надежды вернуть место в старте

7A. А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты

Футболисты считают, что их обманули с «грандиозным проектом»

7B. Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче

Украинец недавно получил повреждение на тренировке

8. Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме

Украинская команда забросила четыре шайбы

9A. Калинина добыла первую победу в 2024 году

Ангелина оказалась сильнее Лючии Бронцетти в Абу-Даби

9B. Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби

Леся проиграла матч первого раунда

10A. Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае

Семь лет назад бразилец отбыл в Шанхай, и с тех пор так и продолжает там находиться

10B. Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах